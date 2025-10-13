Radiografía de los jóvenes canarios: hiperconectados y fieles a su identidad cultural El estudio 'Hábitos y consumo de medios de los jóvenes canarios' de la compañía canaria 22Grados destaca su preferencia por la prensa regional, la importancia de la familia y el respeto por las tradiciones | Analiza a jóvenes de entre 14 y 34 años, un colectivo clave en la transformación digital del archipiélago

La compañía canaria de marketing 22Grados presentó recientemente su informe 'Hábitos y consumo de medios de los jóvenes canarios' en el Aula de Piedra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Una radiografía detallada de los hábitos, preferencias tecnológicas y valores de los jóvenes canarios de entre 14 y 34 años, un colectivo clave en la transformación digital del archipiélago.

El informe, basado en datos del Estudio General de Medios (EGM) y la encuesta AIMC Marcas 2025, revela que se trata de una generación hiperconectada y multitarea. Así, el 96,4% de los jóvenes canarios usan Internet a diario, con un 51,45% conectados casi constantemente. Las redes sociales son el epicentro de su día a día ya que el 47,3% las revisa más de 10 veces al día, no solo por ocio, sino también para seguir marcas (65%), informarse de actualidad (62%) y mantener contacto con la familia (60%). Este solapamiento de pantallas es constante, con un 44% consultando redes mientras ve televisión y un 46% justo antes de dormir.

A la hora de informarse de la actualidad, las conclusiones recogen también la relación de los jóvenes canarios con la prensa tradicional y destaca cómo los medios locales, con Canarias7 a la cabeza en Canarias, superan a los medios nacionales, reflejando un interés por la información de proximidad y un fuerte apego a la identidad regional, pese a que el medio impreso no sea una prioridad para el lector del segmento más joven.

Así, la prensa regional, la importancia de la familia y el respeto por las tradiciones muestran que, aunque globales en su consumo digital, los jóvenes canarios están anclados en su identidad cultural. Una dualidad entre modernidad y tradición que convive con su alta conectividad y exigencia ética.

Hiperconectados y fieles a su comunidad

Durante la presentación del informe, Eliezer Santana, director de Asuntos Corporativos de 22Grados, afirmó que «conocer los hábitos y preferencias de los jóvenes es esencial para las marcas, por lo que este informe se convierte en una herramienta de gran valor para diseñar estrategias de publicidad más efectivas».

La presentación contó con la participación de Daniel Morales, director general de Juventud del Gobierno de Canarias, y Lluís Serra Majem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quienes destacaron los resultados y el impacto de este trabajo en las políticas públicas y educativas.

Majem señaló que «los resultados reflejan fielmente la realidad, los jóvenes están hiperconectados y son muy fieles a su comunidad. Para nosotros, la universidad y, como padres, es importante conocer estos datos ya que esta hiperconectividad puede llegar a generar una dependencia». Por su parte, Morales subrayó que «las administraciones públicas, en su mayoría, no tienen datos sobre la realidad de los jóvenes, por lo que la visión que nos aporta este informe nos sirve realmente para conectar con el público joven».

Consumo de medios y tecnología en los jóvenes canarios

El consumo audiovisual también refleja esta transformación. Netflix domina con un 77,5% de penetración, pero plataformas como Disney+ (44%) y Amazon Prime (39%) evidencian una fragmentación del streaming. La televisión lineal, aunque mantiene un 59% de alcance, solo es confiable como fuente informativa para el 35,74% de los jóvenes. En radio, Los40 lidera en la provincia de Las Palmas (13,67%), mientras que Cadena SER es más fuerte en la de Santa Cruz de Tenerife (10,06%), mostrando claras diferencias insulares.

Más allá del consumo mediático, el informe destaca los valores y preocupaciones de esta generación. La subida de precios es su principal preocupación, con un 94,9% expresando su incertidumbre por el coste de vida. Además, el 80,5% exige honestidad a las empresas, y un 88% defiende la lucha por la igualdad. La familia tiene un peso central, solo el 7,6% prioriza a los amigos sobre los lazos familiares, y el 86,4% no sale habitualmente a tomar copas, rompiendo con el estereotipo de una juventud nocturna.

En cuanto a la tecnología, aunque son la generación más conectada de la historia, solo el 40% es consultado por otras personas sobre temas tecnológicos, y la adopción de inteligencia artificial (IA) es limitada, con un 42% que ha probado ChatGPT, pero el 57% no usa ninguna aplicación de IA, lo que sugiere un potencial aún por explorar en este ámbito.

El gaming, aunque no es central entre semana (27% no juega), crece significativamente los fines de semana, con un 8% dedicando más de cinco horas. Plataformas como PlayStation Network (14%) y Steam (10%) son las líderes, mientras que las redes sociales (29,8%) y la música (12,52%) acompañan estas sesiones. Los podcasts, consumidos moderadamente (1-5 horas semanales), se centran en humor, educación y estilo de vida, con YouTube y Spotify como plataformas principales.

