¿Quiénes y por qué hacemos dietas milagro?

Nos probamos ropa del verano anterior y, ay, las cremalleras se resisten a subir. Para colmo, en algunos puntos de nuestra anatomía asoma, ofensiva, una lorza que antes no estaba ahí. Y lo que es peor, en algunas ocasiones no está sola, sino que se ha traído ‘amigas’ que se reparten por distintas partes del cuerpo. Es en este momento de la verdad ante el espejo –el de la verdad desnuda– cuando entramos en pánico y nos ponemos a buscar soluciones rápidas. Y la sensatez sale corriendo. Porque, claro, el tiempo apremia. «Llegados a este punto, mucha gente está dispuesta a perder peso aunque el precio sea su salud. O un alto coste económico», asegura Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Y es entonces cuando abrazan las llamadas dietas milagro, «un auténtico peligro para la salud». Ahora mismo, a las puertas del verano, están en su época de máximo esplendor, sobre todo después del confinamiento de la primavera, del que muchos han salido con una figura más redondita de lo que quisieran. Hasta cuatro kilos más gordos de media, según algunos expertos. «Este año las dietas milagro, que prometen resultados rápidos y sin esfuerzo, van a hacer estragos», se teme Russolillo.

¿Cómo es posible que sigamos ‘picando’ a estas alturas? «Pues porque los seres humanos tendemos a veces al pensamiento mágico, sobre todo en lo que a la alimentación se refiere, como cuando decían que las mujeres no podían hacer mahonesa cuando tenían la menstruación porque se les cortaba. En esto del comer, se generan muchos mitos revestidos de pseudociencia», señala Toni Massanés, presidente de la Fundación Alìcia, especializada en investigación alimentaria y culinaria. Según apunta, si en un momento en que queremos adelgazar desesperadamente se nos plantea la posibilidad de una dieta milagro, generalmente basada en una media verdad «maltratada» y retorcida hasta hacerle perder su esencia, nos la ‘comemos’ sin hacer preguntas. Muchas veces asumiendo que no es sano. Según un estudio que acaban de hacer público la Academia Española de Nutrición y Dietética y la Fundación MAPFRE, el 80% de los consultados considera que estos regímenes son «peligrosos» y que a la larga no funcionan. Sin embargo, a pesar de esta idea tan racional, las dietas milagro siguen ‘enganchando’. Pero a unos más que a otros. ¿A quiénes ‘afectan’ más? ¿Por qué? He aquí las respuestas.

El perfil más frecuente

Mujeres jóvenes, de escasos recursos y bajo nivel educativo

Las principales víctimas de este tipo de dietas son personas que viven con escasos ingresos y que tienen un bajo nivel educativo, según revela el estudio, fruto de 2.600 entrevistas a españoles entre 18 y 65 años. Las mujeres jóvenes, especialmente las menores de 25 años, son las que más ‘pican’. ¿Cómo se explica que estas dietas, que a veces suponen un notable desembolso económico, cundan precisamente entre quienes andan justos de dinero? «Hay gente que arrastra una gran frustración por no perder peso. El 90% de la gente que adelgaza con métodos poco ortodoxos ha recuperado los kilos un año después. Y la desesperación hace que confíen en gurús y caigan en el fraude de las dietas milagro, que son un gran negocio porque sueles tener que comprar algún producto o libro –indica Russolillo–. Por eso, aunque quienes las siguen puedan tener pocos recursos, se los gastan en la dieta. Es como cuando en algunas zonas muy deprimidas se ven televisiones enormes o los últimos modelos de móvil». Muchas veces, subraya, son gente «vulnerable» tanto por su estatus social como por su menor grado de educación. «Un 70% de los que hacen este tipo de regímenes ni siquiera saben identificar qué dieta es la que siguen», lamenta.