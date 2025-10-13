Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 14 de octubre de 2025
La UME, en un incendio EP

Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua

Los ganaderos de El Cardoso de la Sierra también han perdido sus pastos por este fuego forestal, activo desde el 21 de septiembre

J. M. L.

Guadalajara

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:35

Comenta

Un incendio forestal permanece activo en España desde el pasado 21 de septiembre: el de la Sierra Norte de Guadalajara. Uuego que ha arrasado 3. ... 000 hectáreas y que ha obligado al Ayuntamiento de El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) a solicitar su declaración como «Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil» (ZAGEPC), la antigua Zona Catastrófica.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  4. 4 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  5. 5 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  6. 6 La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio
  7. 7 La enfermería pasa factura a la UD Las Palmas
  8. 8

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  9. 9 Aitana, la nueva confirmación del Granca Live Fest 2026
  10. 10 Confirmado el peor de los pronósticos: Recoba sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua

Un pueblo de Guadalajara pide la declaración de zona catastrófica por un incendio que le ha dejado sin agua