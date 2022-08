Un pueblo de Ciudad Real, pionero en autoabastecerse con energía solar

Los 400 habitantes del pequeño pueblo de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real) van a ahorrarse cerca del 80 por ciento de la factura de la luz gracias a un proyecto pionero por el que se autoabastecerán de energía solar. Se trata de una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de esta localidad hace más de un año pero que no ha podido ponerse en marcha hasta ahora por los trámites que ha habido que seguir con la compañía eléctrica (Unión Fenosa) para lograr su autorización.

Una vez los técnicos conecten en breve el sistema fotovoltaico a la red eléctrica para volcar en ella la electricidad sobrante, en una primera fase las placas solares suministrarán energía para todo el alumbrado público del pueblo y para 25 viviendas. A corto plazo, antes de que acabe el año, el resto de viviendas de la localidad podrá abastecerse de energía solar así como las dependencias municipales a través de los paneles fotovoltaicos instalados en la parcela cedida por una vecina.

Según el alcalde de este pueblo, Juan Carlos Moraleda Herrera, del PSOE, «estamos hablando de un proyecto pionero en España que hemos impulsado desde el ayuntamiento y que no obliga a los vecinos a aportar cantidades económicas ya que el coste de la instalación se amortiza poco a poco con el ahorro de la factura de la luz hasta haber completado la inversión, algo que ocurrirá en unos siete años. Los vecinos que quieran ser beneficiarios de este proyecto sólo tienen que apuntarse a la comunidad energética que hemos creado».

En esta primera fase, el suministro energético con placas fotovoltaicas sólo funcionará en horas diurnas, pero en el futuro se garantizará el abastecimiento durante las 24 horas del día gracias a una planta de almacenaje. También se instalarán placas en las cubiertas de los edificios municipales «para garantizar el suministro de 700 kilovatios por hora que necesita el pueblo».

Proyecto imitable

El proyecto ha tenido un coste de unos 380.000 euros, de los que 138.000 proceden de los fondos europeos LEADER que ha gestionado la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, y para su ejecución ha sido necesario que el ayuntamiento creara una comunidad energética en colaboración con la empresa «+Inteligencia», que es la comercializadora.

Aunque Ballesteros de Calatrava podrá autoabastecerse de energía solar, el pueblo no se desconectará de la red eléctrica como medida de precaución para evitar la ausencia de energía si fallara el sistema votovoltaico instalado. «Otra ventaja de este proyecto es que no sólo habrá un ahorro de la factura de la luz sino que también se podrá vender la producción energética no consumida», explica el alcalde, que ha recibido numerosas llamadas de otros ayuntamientos del país interesándose por esta iniciativa que va a ser imitada por otros pueblos de Ciudad Real, provincia manchega en la que el sol está presente casi todo el año. Es el caso de los 14 municipios que integran la Mancomunidad del Campo de Calatrava.