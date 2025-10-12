Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sánchez y Feijóo coincidirán en plena pugna en la recepción real por el 12-O
Prohens y los técnicos de Emergencias realizan la reunión de seguimiento de la dana en el interior del avión. Efe

Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Al no poder abandonar la nave por la dana 'Alice' realizaron el seguimiento de las lluvias torrenciales en la isla desde el interior del aparato

C. P. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:56

Comenta

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que ... permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  5. 5 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  7. 7 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
  9. 9 El juez suma los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a dos investigados de Valka
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza