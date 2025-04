El Programa «Enseñar para Emprender» presenta su decimotercera edición con 1.849 estudiantes participantes

Martes, 8 de abril 2025, 14:04 Compartir

La sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) ha acogido este martes, 8 de abril, el acto de presentación de la decimotercera edición del Programa «Enseñar para Emprender», gestionado por la propia entidad y financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE), entidad dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Además, está coorganizado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, dependiente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y cuenta con la colaboración de Cajasiete.

En esta nueva edición participarán 40 centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato: 31 de Gran Canaria, 5 de Fuerteventura y 4 de Lanzarote, con un total 1.849 alumnos y alumnas, y 192 profesores y profesoras.

En el acto han intervenido el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Alberto Cabré; el subdirector de Promoción de Economía Social del Servicio Canario de Empleo (SCE), Francisco Santana; la coordinadora del Área de Sociedad, Cultura y Cooperación de la Dirección General de Ordenación de Las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, Raquel Rodríguez; y el director de estrategia de Cajasiete, Carlos Alberto González.

Cabré dio la bienvenida a todas las personas asistentes y afirmó que «desde sus inicios en 2010, este Programa ha demostrado el poder transformador de la educación cuando se orienta hacia el fomento del espíritu emprendedor, especialmente en edades tempranas», y recalcó que «esta iniciativa ha sembrado en miles de jóvenes la semilla de la iniciativa, la creatividad, la responsabilidad, la negociación y el trabajo en equipo, habilidades esenciales para el desarrollo profesional».

Por este motivo, «para la Fundación Universitaria de Las Palmas ha sido y es un orgullo impulsar este proyecto porque fomentar la educación emprendedora es invertir en futuro», aseguró el presidente de la entidad.

Francisco Santana destacó que «este Programa promueve la cultura del emprendimiento desde las aulas y, al mismo tiempo, ayuda a potenciar el talento y la creatividad de los más jóvenes, que desarrollan una idea en la modalidad de economía social, en auge en las Islas».

«Los estudiantes ponen a prueba durante meses el trabajo en equipo y la cooperación, valores fundamentales de la economía social, y conocen todas las fases de creación y desarrollo de una empresa. Un enfoque práctico que es vital para potenciar el talento de cada uno de los participantes», señaló Santana, añadiendo que «para el Servicio Canario de Empleo, apostar por el emprendimiento es la mejor forma de generar empleo y riqueza».

Por su parte, Raquel Rodríguez manifestó que «este proyecto se caracteriza por fomentar el aprendizaje competencial desde la educación básica, beneficiando no solo al alumnado individualmente, dotándolo de mayor autonomía y mayor madurez, sino que contribuye a desarrollar la socialización, el trabajo en equipo y la iniciativa personal a través del emprendimiento colaborativo».

Asimismo, destacó «el uso en este proyecto de metodologías de enseñanza centradas en el emprendimiento, que permite al alumnado no solo adquirir conocimientos específicos de determinadas materias, sino que aporta estrategias que despiertan la creatividad, el pensamiento estratégico, la reflexión ética y la toma de decisiones. Al ser un aprendizaje colaborativo y cooperativo, las habilidades de comunicación y de negociación con otras personas, son fundamentales. En definitiva, esta experiencia multidisciplinar resulta fundamental para el desarrollo integral del alumnado y es esencial para preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral que se encuentra en constante cambio».

Por último, Carlos Alberto González expresó que «Enseñar para Emprender es un proyecto que nos apasion, ya que que impulsa el emprendimiento de manera práctica y desde edades tempranas». Además, «es un ejemplo inspirador de cómo educar en valores fundamentales para la sociedad del futuro y tener una Canarias mejor».

«Desde Cajasiete, como cooperativa de crédito, no nos limitamos a patrocinar la iniciativa, sino que nos implicamos activamente en su desarrollo acompañando a la organización y algunos centros educativos en partes del proceso, y un ejemplo son las visitas a nuestras oficinas, en las que el alumnado puede ver una cooperativa real trabajando y aprender sobre finanzas», concluyó González.

Además, han acudido al acto una parte del alumnado y profesorado del IES Cruz de Piedra, IES Valsequillo, CEIP Las Rehoyas, IES La Feria del Atlántico, IES Ana Luisa Benítez, IES Simón Pérez y CEIP Cataluña.

Un Programa de éxito para promover el espíritu emprendedor

El Programa «Enseñar para Emprender» lleva desarrollándose desde el año 2010 en la provincia de Las Palmas y tiene como finalidad promover el espíritu emprendedor a través del sistema educativo, trabajando las habilidades y competencias necesarias para que el alumnado participante aprenda no solo a crear una empresa, sino que sea capaz de adquirir herramientas que les ayuden a tomar decisiones, asumir riesgos, trabajar en equipo, planificar, negociar, comunicar, etc. Para poner en práctica estas competencias, el alumnado simulará la creación y gestión de una cooperativa en la que se fabrican productos que, posteriormente, son vendidos en la Feria de Cooperativas Escolares, cuyos beneficios se donan en un acto público a diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs).

En el proyecto se llevan a cabo diferentes acciones, como la formación del profesorado, el desarrollo de talleres en el aula, charlas en los centros educativos, y visitas del alumnado a las oficinas de Cajasiete, entre otras.

A lo largo de todas sus ediciones, han participado un total de 249 centros educativos de la provincia de Las Palmas con 9.717 alumnos y alumnas, cifras que avalan el éxito de este Programa.

Para conocer todos los datos del Programa puede acceder a la página www.fulp.es/ensenar-para-emprender.