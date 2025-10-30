Primera jornada de huelga de los técnicos superiores sanitarios de Canarias Los responsables de realizar pruebas diagnósticas, cribados o tratamientos radioterápicos están llamados al paro convocado para este jueves y viernes y para los días 3 y 4 de noviembre

Técnicos superiores concentrados este jueves a las puertas del hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 12:15

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) están llamados a una huelga general este jueves y viernes, y los próximos días 3 y 4 de noviembre para exigir al Gobierno que les reconozca su nivel formativo real y el sueldo aparejado al mismo, entre otras reivindicaciones.

Los profesionales responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades se quejan de que España tiene una formación totalmente deficiente.

«Tenemos una titulación que no es compatible con ningún sitio del mundo. No se nos admite trabajar en otro sitio por la baja titulación que tenemos», afirmó a Efe uno de los portavoces de las Comisiones por el Grado universitario de los TSS, Francisco Javier Montero.

Además, aseguran que pese a que tienen una formación de grado superior, una categoría enmarcada en el grupo funcionarial B, los TSS cobran por debajo de ese nivel.

Laboratorios y radiología, a medio gas

«No queríamos parar el Sistema Nacional de Salud, porque si paran los laboratorios, paran los servicios de radiología, en definitiva, se paran los hospitales. Hemos estado muchos meses intentando negociar, pero no ha sido posible», lamentó otro de los representantes, Juan Carlos Rodríguez.

Los TSS dirigen su huelga también contra el Ministerio de Hacienda, «culpable» de que después de 18 años los TSS sigan «trabajando por amor al arte».

Según sus cálculos, deberían estar cobrando como grupo B desde 2008: «Son miles y miles de euros los que se le debe a cada técnico superior, los cuales se sienten continuamente ignorados por el poder ejecutivo», advierten.

Los especialistas, que no descartan una huelga indefinida, defienden que «no van a esperar más».

En algunos centros sanitarios y hospitales canarios, como el Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, los técnicos superiores sanitarios se han concentrado este jueves para manifestar sus reivindicaciones.