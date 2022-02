«La prevención del suicidio es la prevención de la soledad»

El psiquiatra y neurocientífico Stefano Pallanti participó ayer en una jornada dedicada a los Avances de la Neurociencia integrada en Eurocast 2022 que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Las relaciones entre el sistema inmune y los trastornos mentales son una de las vías de investigación de Pallanti, que habla en esta entrevista de los efectos de la pandemia sobre la salud mental y las consecuencias de la soledad.

- La pandemia ha afectado a la salud mental de la ciudadanía de todo el mundo. ¿Por qué?

_ La covid no es solo un trastorno respiratorio, es un trastorno neurológico. El 80% de las infectados de covid experimentan síntomas neurológicos durante y después de la infección. El distanciamiento social también sube la inflamación [el mecanismo del cuerpo para luchar contra agentes externos como virus y bacterias]. Yo estoy a favor de la vacunación, pero estresa el sistema inmunológico y modifica la inflamación. La crisis económica, la crisis social, todos estos factores biológicos y sociales... El cierre de la escuela, que fue para mí un error fatal, los jóvenes sufrieron más por el distanciamiento que por el virus. La mayor parte del postcovid son síntomas biológicos como la inflamación, que afecta también a la psicología. Por eso necesitan tratamiento psicológico. El 10% de los pacientes infectados de covid-19 no ha vuelto al trabajo por las consecuencias del covid. El tratamiento no puede ser establecido sin una valoración inmunológica de la inflamación. Porque la covid persistente no es un prolongamiento del covid, es otra enfermedad que, de hecho, no es común a todos los pacientes. Es una enfermedad consecuencia de la respuesta al virus de la historia inmunológica individual, por eso la terapia debe ser individualizada.

- Se podría decir que la salud mental de la humanidad está es la peor de su historia?

_ Sí se podría decir. Nuestra respuesta inmunológica se expresa como emoción. Si me siento bien el sistema inmunitario está bien. Si me sistema inmunitario no está bien no me siento bien. Es toda una ciencia cómo afecta la inmunología de los afectos. Hoy sabemos que los afectos son nuestras emociones y en inmunología es como yo me siento. Si quiero encontrar algo aumentan mis citocinas, si bajan no quiero encontrar lo. Por eso todo el trastorno general inmunológico y comportamental supondrá un cambio de la comunicación interpersonal. Especialmente en los niños y jóvenes.

El psiquiatra Stefane Pallanti. / COBER

- ¿Se refiere usted a las emociones primarias?

_ Sí, como la empatía. El sentir o experimentar la presencia del otro como alguien similar a ti mismo. Hay trastornos a los que se llega por una modificación inmunológica. Ahora entendemos la contribución de la inmunología. Es una conciencia no menta. No es experimentado, pero es parte de tu cuerpo.

- En España existe preocupación por los suicidios.

_ El problema del suicidio está en la soledad. La soledad repercute en el incremento de la inflamación. La crisis económica, el distanciamiento social, el agravamiento del trastorno crónico afectan, pero el mayor de los problemas es la soledad. Para prevenir el suicidio se debe tratar la soledad. La prevención del suicido es la prevención de la soledad. También es importante destacar que el suicidio no es una locura. Expresa un extremo del sufrimiento humano y que puede experimentar todo el mundo sin que padezca una enfermedad. Para abordar la prevención del suicidio hay que tener en cuenta que el suicidio no es un problema mental, no es un problema médico. Es un problema de todos. Todo el mundo puede, si sabe cómo, prevenir un suicidio. No requiere una especialización.

«Si tienes la impresión de que alguien está pensando en sucidarse, háblale»

- Entonces la pregunta es cómo.

_ Pues así como todo el mundo puede ayudar si le da un infarto a alguien de forma imprevista si sabe qué hacer. Lo mismo es el suicidio. Necesita una gran iniciativa cultural para que todo el mundo conozca la posibilidad de prevenir interviniendo porque no es verdad que la prevención del suicidio sea cosa de los psicólogos. Si ves a alguien con un infarto te pregunta qué puedes hacer. Lo mismo es para el suicidio. Si tienes la impresión de que alguien está pensando en suicidarse háblale. Demuéstrale tu comprensión, tu participación. Demuéstrale la importancia de su vida para ti. Esta es la prevención del suicido, es simple. Basada en la comunicación. Y después, en el hospital, en la organización del un espacio seguro, por supuesto. Si pienso o tengo miedo porque puedes cometer un suicidio yo te pongo en la situación donde es más difícil que lo puedas completar. Por eso antes debe hacerse establecido un puesto seguro para el paciente. Muchos hospitales no hacen nada por la prevención del suicidio porque en nuestra cultura latina el suicido está considerado una fatalidad. Es verdad, pero se puede impedir el suicidio. La ideación suicida sube, baja, sube, baja. Si lo coges en el momento justo puedes impedirlo, y eso es un enfoque nuevo.

- Pero nuestra sociedad es cada vez más individualista y la pandemia lo ha extremado

_ Sí, el individualismo está en auge porque el aislamiento ha reducido la capacidad de comunicación. La reducción de la comunicación personal, de la mímica de la comunicación interhumana siempre incrementa la agresividad.

- ¿También influye el sistema inmune?

_ Tenemos muchas informaciones de nuestro sistema físico, y la mayor parte es inmunológico porque la misma molécula en nuestro cerebro practica mucho bricolaje. La prolactina [que influye en los estrógenos y progesterona influye en el habla. El mismo neuromediador sirve para muy diferentes actividades del cerebro.

- En general, sin embargo, se cree más en la autoayuda.

_ La gente debe ser ayudada a distinguir entre opiniones infundadas y resultados de una investigación científica. Ahora se dice que la gente tiene miedo porque hay que convivir con el virus. ¿Sabes con cuántas bacterias y virus convivimos ya? Pareciera que ante de la covid no hubieran virus y eso denota que la información no ha funcionado.