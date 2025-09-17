Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

Un equipo europeo de investigadores multidisciplinares desarrolla una herramienta generativa para mejorar la medicina personalizada y tratar a pacientes con varias enfermedades crónicas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:17

¿Cómo evolucionará la salud de una persona en el futuro? Esa ha sido una pregunta sin respuesta. Más un deseo humano, relacionado con el ... deseo de la inmortalidad y la calidad de vida durante la vejez, que una realidad. Hasta ahora. Este miércoles se reveló un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) «capaz de predecir cómo podría cambiar la salud de una persona a lo largo de su vida», según el artículo 'Aprendiendo la historia natural de las enfermedades humanas con transformadores generativos', publicado en Nature. «Los métodos de inteligencia artificial (IA) prometen facilitar esta tarea al aprender patrones de progresión de enfermedades a partir de grandes corpus de historiales médicos», asegura el equipo interdisciplinar con investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (Alemania), el Instituto Europeo de Bioinformática (Reino Unido), la Universidad de Heidelberg (Alemania) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  2. 2 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  3. 3 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  4. 4 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  5. 5 El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75%
  6. 6 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  7. 7 «Ojalá Miguel Ángel Ramírez pueda superar todo lo que hizo mi padre»
  8. 8 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  9. 9 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  10. 10 Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida

Presentan un modelo de IA que podría predecir la salud de una persona a lo largo de su vida