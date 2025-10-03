Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención este martes en un acto en Madrid. E. P.

El PP rechaza la reforma constitucional para blindar el aborto: «Que se olviden de contar con nosotros»

Génova trata de zanjar un debate al que creen que Sánchez se ha agarrado para «tapar» la situación procesal de su entorno

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:39

El PP ha querido zanjar este viernes ipso facto el intento de Pedro Sánchez de «distraer la atención» de los problemas judiciales que tiene su ... entorno con el anuncio de reformar la Constitución para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres» y blindar el aborto como un derecho. Los populares recuerdan que para abrir el melón constitucional es necesaria una mayoría reforzada, por lo que su apoyo sí o sí es «imprescindible» -el bloque de investidura cuenta tan solo con 178 apoyos- pero no lo va a tener. «Que se olvide de contar con nosotros», afirman fuentes de Génova.

