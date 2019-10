¿Por qué hay tantas mariposas?

Lo que realmente ocurre, es que estas mariposas -habituales en esta época del año- tratan de huir del frío de las zonas septentrionales y en su ruta migratoria hacia el sur europeo invaden las islas, de ahí que hayan aparecido últimamente de forma masiva. Así lo comparte en su Twitter Transición Ecológica GobCan.

Lo cierto es que no debería sorprendernos, pues es normal observar el vuelo de algunas especies como las ‘Monarca’, especialmente en el mes conocido como el de las mariposas.

No obstante, lo curioso de la ‘Vanessa de los cardos’, es que en su ruta migratoria suelen morir, por lo que tienen que pasar varias generaciones hasta que llegan a nuestras islas. Además, los expertos aseguran que su presencia favorece mucho al medio ambiente, especialmente ahora que hay muchas zonas quemadas por los pasados incendios del mes de agosto, ¿por qué?. Pues porque se alimentan de las malas hierbas. Por si fuera poco, no afectan a las especies locales como la ‘Monarca’ porque están de paso, así que no se alarme si se ve invadido por algunas de estas mariposas, más bien acostúmbrese a verlas en los parques y zonas ajardinadas, pero tranquilo/a, porque pronto se irán.