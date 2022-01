Un polizón cruza de Sudáfrica a Ámsterdam en un tren de aterrizaje El hombre sobrevivió a once horas de vuelo en condiciones extremas, con bajas temperaturas y falta de oxígeno, en la ruta más mortal de la migración ilegal

En la rueda del avión no se viaja con placidez. La comodidad es lo de menos, incluso en un vuelo de largo recorrido. Las condiciones pueden ser mortales. En estos espacio no presurizados, la temperatura puede llegar a estar bajo cero, hay escaso oxígeno y baja presión atmosférica y el peligro de caer en algún momento, como el despegue o el aterrizaje, cuando se abre el compartimento, es muy alto.

Al polizón, cuyas señas de identidad, como la edad o nacionalidad, no han trascendido, le encontraron cuando el avión, que procedía de Sudáfrica, aterrizó en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. La noticia no era que alguien intentara colarse como fuera en un vuelo hacia Europa, sino que estaba vivo. Y en «condición estable», según un portavoz de las autoridades aeroportuarias de los Países Bajos, que se encargaron de trasladarle al hospital. Los medios locales informaron que el pasajero ilegal se recuperó tan pronto pisó tierra e incluso respondió a las preguntas de sus rescatadores.

«Europa y Asia acogen en 2022 a alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales», indica la Organización Internacional de Migraciones (OIM) sobre las rutas de la emigración y los países receptores. «Les sigue América del Norte, con casi 59 millones de migrantes internacionales, equivalentes al 21% de la población mundial de migrantes; África, con el 9%, América Latina y el Caribe, con el 5%, y Oceanía, con el 3%».

Desde el punto de partida, el itinerario demora once horas, en este aparato de carga de la empresa Cargolux, que confirmó la existencia de este viajero furtivo. Se cree que pudo subir al Boeing 747 por debajo, escalando varios metros y burlando la seguridad del aeropuerto, cuando estaba parado en Johannesburgo. Otra teoría es que el pasajero clandestino embarcara en Nairobi, Kenia, donde el avión hizo una escala para cargar y descargar mercancías. «El hombre está bien», confirmó la policía militar que custodia las fronteras holandesas. «Es muy inusual que haya logrado sobrevivir».

Aunque no es frecuente, debido a las férreas medidas de control que existen en las pistas de aterrizaje, la desesperación hace que cada año se encuentren cuerpos sin vida en lugares de los aviones no aptos para transportar a personas. Al menos dos el año pasado. En esta ruta, sobre todo son personas procedentes de Kenia y Nigeria. Pero en el mundo cada año mueren 4.000 emigrantes en transportes ilegales, por tierra, mar y aire, según Migration Data, un cálculo que «representa solo una estimación mínima, ya que la mayoría de muertes de migrantes en el mundo no se registran». La ruta más mortal, a juicio de la OIT, es la del Mediterráneo. El cruce de África a Europa, esta vez en la panza de un avión, tiene ahora a un sobreviviente.