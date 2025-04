Ampliar Imagen del barrio de La Feria. C7

La Policía no ha podido tomar aún declaración a los padres del menor que cayó de un edificio en La Feria Ambos progenitores han manifestado a los agentes su decisión de «no separarse de su hijo en estos momentos críticos», por lo que no se prevé que se realice la comparecencia ante la policía hasta que el menor no experimente una mejoría en su estado de salud