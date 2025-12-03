La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña Varias horas después fue puesta en libertad tras ser interrogada, pendiente ahora de que el juzgado que investiga el caso la cite a declarar

M. García / A. Talavera Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:04 | Actualizado 21:44h. Comenta Compartir

La propietaria de la clínica dental de la localidad valenciana de Alzira a la que acudió una menor de seis años para realizarse un tratamiento el pasado 20 de noviembre y pocas horas después falleció fue detenida este miércoles al mediodía por la Policía Nacional. Fue arrestada por sendos presuntos delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. No obstante, varias horas después fue puesta en libertad tras ser interrogada, pendiente ahora de que el juzgado que investiga el caso la cite a declarar.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana investiga este caso para determinar cómo se produjo la muerte de la niña de seis años y la intoxicación grave de otra menor de cuatro años que tuvo que ser ingresada en la UCI tras someterse también a un tratamiento en este clínica dental.

Cabe recordar que la dentista declaró ante los medios el día después del suceso que la niña «había salido perfectamente» de la consulta y que se había sometido a una sedación para la extracción de varios dientes de leche y para llevar a cabo unos empastes, según informa Las Provincias.

Clínica clausurada

Sin embargo, Sanidad clausuraba la clínica dental el pasado 21 de noviembre al señalar que ésta no contaba con autorización para realizar este tipo de sedación intravenosa, aspecto que, sin embargo, ha sido puesto en duda por algunos profesionales del sector, quienes consideran que existe un cierto vacío legal en este sentido.

Desde aquel momento se puso en marcha una investigación policial pero también del servicio de inspección de Sanidad para esclarecer los hechos y analizar los fármacos utilizados en la sedación de las dos niñas afectadas.

Pocas horas antes de la detención de la propietaria de la clínica dental de Alzira, la Policía arrestaba en Valencia al anestesista que llevó a cabo las sedaciones como presunto autor de los delitos de homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto.

La otra menor de Alzira que sufrió una intoxicación grave tras someterse a varios tratamientos dentales salió el martes del Hospital Clínico de Valencia donde había estado ingresada durante doce días.