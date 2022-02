Plan urgente para evitar más casos de prostitución de menores tuteladas

Técnicos de alto nivel de los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales y sus homólogos autonómicos mantienen hoy una reunión extraordinaria para coordinar esfuerzos y diseñar un plan específico para evitar que se produzcan nuevos casos de menores tuteladas captadas por redes de prostitución como los que han escandalizado a la opinión pública en los últimos meses.

Se trata de una primera toma de contacto, impulsada por las secretarías de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales, que tendría que desembocar lo antes posible en la elaboración de un plan de choque a aplicar por todas las comunidades para proteger a los menores de estos centros oficiales contra cualquier tipo de violencias machistas (abusos, acoso sexual, violencia de género, trata, matrimonios forzados, mutilación genital).

El objetivo es que la actuación incluya un protocolo específico con mecanismos para la detección temprana de los casos de explotación sexual, acciones para ayudar a los adolescentes y medidas para minimizar riesgos y evitar que estos hechos muy graves se repitan. Ambas actuaciones están exigidas por la ley de la Infancia, aprobada por el Parlamento la primavera pasada, pero se trata de ponerlas en marcha con urgencia «ante la gravedad de los últimos casos conocidos», según indicaron fuentes gubernamentales.

Todo este trabajo debería terminar en las próximas semanas, o meses, con la celebración de una conferencia sectorial conjunta de los máximos responsables de ambos ministerios con los consejeros del ramo, en la que se aprobarían los documentos con las actuaciones similares a aplicar por las autonomías, que son quienes tienen las competencias específicas en infancia y servicios sociales y quienes gestionan los centros de menores.

En los últimos años, de una manera recurrente, se han conocido en el transcurso de investigaciones policiales o judiciales múltiples casos de explotación sexual de niñas y adolescentes que viven en centros de protección de menores en Palma de Mallorca, en Canarias, Alicante, Álava y, en las últimas semanas, también en Madrid y Guadalajara.

No obstante, las investigaciones de los expertos, como una realizada por Unicef en 2017 en nueve comunidades autónomas españolas, indican que se trata de un problema frecuente, con casos que no se publicitan en la mayoría de las regiones, por lo que los escándalos conocidos no serían más que la punta del iceberg de un mal abundante y generalizado.

La indagación de esta agencia de la ONU halló casos de explotación sexual de menores tuteladas en siete de las nueve autonomías auditadas y achacó la perversión del sistema a la falta de medios y de controles adecuados, la elevada rotación de los profesionales y educadores, que dificulta que den una atención personalizada y efectiva a los chicos y a sus problemas, y a centros con muy escasas actividades comunitarias y una frecuente falta de calidez emocional, que justo es lo que más necesitan los menores.

Son jóvenes especialmente vulnerables, muchos de ellas procedentes de familias desestructuradas o en las que han sufrido abusos o agresiones, a los que proxenetas y delincuentes introducen, muchas veces con engaños, chantajes o violencia, en el mundo de la prostitución, en demasiadas ocasiones para lograr las drogas a las que se enganchan o por tener teléfonos móviles, ropa o pequeñas cantidades de dinero, y que presionados por estas redes reclutan a nuevos niños y niñas o les incitan a que se fuguen para prostituirse.

Futuros delitos

Además de la ley de Infancia, otra norma, en este caso aún en fase de tramitación parlamentaria, la conocida como de 'Solo sí es sí', establece medidas para tratar de impedir la violencia machista en los propios centros de menores protegidos. Crea un nuevo delito para castigar la solicitud de favores sexuales por parte de empleados y educadores de estas instituciones, lo que les acarreará una condena de cárcel de 1 a 4 años y entre 6 y 12 años de inhabilitación para trabajar con menores. Los funcionarios o trabajadores de los centros que cometan abusos o agresiones sexuales, además de la pena de prisión, también quedarán inhabilitados por un máximo de 12 años; y el acoso sexual a los menores tutelados también se castigará con el doble de pena que a cualquier otro ciudadano.

Este grave problema, que existe en casi todos los países, lo es aún más en España porque, a diferencia de buena parte de Europa, la mayoría de los niños y adolescentes bajo tutela del Estado son recluidos en centros. Solo están con familias de acogida el 45% de estos chicos y chicos, unos 23.000 de los 50.000 que de media protegen las instituciones públicas cada año.