Pioneros en la protección de víctimas

Desde que Delia decidió no aguantar ni una paliza, ni un insulto más de su marido y denunciarlo, él solo busca el momento de poder hablar con ella, de acercársele, de pedirle que le quite la denuncia y que lo deje volver a casa y, por qué no, de vengarse. Ella se resiste, rehusa verlo e impide siquiera que se le aproxime. Le cuesta, teme flaquear, pero Delia (es un nombre ficticio) es fuerte y, sobre todo, sabe que en ese proceso no está sola. Además de su familia y sus amigos la acompaña una agente protectora del Grupo de Atención a la Mujer de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

«Esa etapa de crisis puede durar meses», explica el oficial responsable del Gramu, José Manuel Herrera. En ese tiempo, reconoce, muchas bajan la guardia y «perdonan a su agresor», pero otras sigue adelante y ahí es donde los seis agentes que integran el Gramu la acompañan, le hacen seguimiento y vigilan para que su agresor cumplan con el alejamiento impuesto por el juez.

Cada una de las agentes (son cuatro mujeres y dos hombres) hacen seguimiento a una treintena de víctimas de violencia machista. Desde octubre del año pasado, cuando la capital tinerfeña se adscribió al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), comparten con la Policía Nacional la protección de las víctimas, pero desde 2004, cuando se creó la unidad, habían trabajado en paralelo, asesorando a las mujeres y «hasta haciendo de psicólogas», dice María Jesús Molina, la primera agente de la Policía Local que se dedicó a la atención a las víctimas de violencia machista.

El Gramu es la única unidad de la Policía Local especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia machista realmente activa en el VioGén y, además, pionera en Canarias. Ambos aspectos le han valido el premio Meninas de este año, que hoy, Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, entrega la Delegación del Gobierno en Canarias.

En ese seguimiento que se les hace a las víctimas, que pueden solicitar asistencia las 24 horas del día, también se sigue a su agresor y se vela por que cumpla la orden de alejamiento. De él conocen no solo quien es, sino donde vive, donde trabaja, con quien se relaciona, «lo sabemos todo de su vida», dice Molina, que admite que más del 90% de los hombres colabora, sobre todo, apostilla el oficial Herrera, «cuando se le recuerda que un incumplimiento por su parte puede llevar a una detención y que de ahí a la prisión no hay más que un paso».

La mayoría de los casos terminan bien y víctima y agresor acaban completamente desligados, pero en otros no es así y eso, reconoce Molina es «lo más frustrante» de su trabajo.