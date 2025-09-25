Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Tenerife. C7

Piden seis años de cárcel para un entrenador de baloncesto por abusar de una menor en Tenerife

El procesado le envió distintos mensajes y audios vía 'Whatsapp' en los que la invitaba a mantener relaciones sexuales plenas

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:48

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de seis años de cárcel para un entrenador de baloncesto por abusar sexualmente de una jugadora de su equipo, menor de edad.

El escrito de acusación señala que entre el procesado y la menor se creó una situación de confianza plena a través de los entrenamientos y al ejercer sus funciones deportivas en los distintos partidos que la menor jugaba.

Fruto de esta confianza, el procesado, a través del número de su padre pero que él utilizaba, inició distintas conversaciones vía 'Whatsapp.

Inicialmente se limitaban a cuestiones deportivas hasta que una vez obtenida la plena confianza de la menor y con el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, le envió distintos mensajes y audios en los que la invitaba a mantener relaciones sexuales plenas.

Así, un día, tras finalizar el entrenamiento en el polideportivo fueron a los vestuarios aprovechando que estaban solos en las instalaciones, momento en el que iniciaron relaciones sexuales que solo cesaron cuando la menor recibió la llamada de su madre.

Los hechos fueron denunciados en sede policial por la madre de la menor y el juzgado de instrucción ordenó como medida cautelar urgente la prohibición del procesado de aproximarse y comunicarse con la víctima.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de abuso sexual y pide también la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor y comunicarse con ella, ocho años de libertad vigilada y otros ocho años de inhabilitación para ejercer empleos con menores.

Asimismo solicita indemnizar a la menor con 6.000 euros por daños morales.

El juicio se celebra el próximo miércoles a las 09.30 horas en la Audiencia Provincial.

