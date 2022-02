Piden flexibilizar las visitas a mayores hospitalizados para «evitar su soledad»

«Mujer de 91 años. Diez días ingresada en un hospital, dos en urgencias y ocho en planta. Cero visitas». Con esta frase denunciaba ayer el secretario general del PP en Canarias y presidente del partido en Gran Canaria, Poli Suárez, el protocolo que se aplica en los centros hospitalarios con respecto a las visitas en las islas que están en el nivel 3 y 4 de alerta sanitaria por la covid. «Ni una visita en diez días», abundó.

«Los mayores ingresados no pueden recibir acompañamiento de ningún tipo», señaló Suárez, quien explicó que con el fin de que se flexibilice este protocolo su partido ha presentado una iniciativa en el Parlamento de Canarias.

Excepciones Solo menores, gestantes o pacientes terminales pueden tener compañía en los niveles 3 y 4 de alerta.

Ancianos El PP pide que se permita también un acompañante a las personas mayores que están hospitalizadas

Requisitos La persona acompañante debe mostrar el certificado covid, test de antígenos cada 72 horas y usar FPP2.

«Queremos que esos mayores ingresados no estén solos que puedan recibir acompañamiento por parte de sus familiares. No hablamos de excursiones a los hospitales, sino de una persona acompañante de ese paciente. Estamos pidiendo que se pueda flexibilizar esa orden», insistió.

Según la actualización del 4 de febrero de las medidas aplicables en cada nivel de alerta, en el 3 y el 4 «se suspenden las visitas salvo a menores de edad, gestantes, acompañamiento a pacientes terminales y cuando a criterio del facultativo se considere necesario».

La propuesta que defiende el PP es que se exijan unos «requisitos» a las personas acompañantes, «unos mínimos para mantener la seguridad». Entre estos mínimos Suárez incluye «el certificado covid, que aunque va a peder la obligatoriedad que siga siéndolo en los hospitales y centros sociosanitarios. Con el certificado se puede comprobar si se tiene la pauta completa de vacunación», por lo que piden una «excepción» para estos espacios.

A ello Suárez suma el «uso obligatorio de las mascarillas FPP2» a todas las personas que quieran acompañar a un familiar y «un test de antígenos cada 72 horas».

Para el PP, esta sería una forma de «garantizar la salud del paciente, del otro paciente que está en la habitación -porque normalmente hay dos personas- y garantiza la seguridad del personal sanitario».

El PP entiende que son «medidas un poco restrictivas», pero con ellas «podemos permitir acompañamiento».

La idea, según expone el responsable del PP en Gran Canaria, es que los test de antígenos se realicen en los centros de salud cada tres días, para que estos tengan valor a la hora de entrar a los hospitales. Y que las mascarillas las proporcione Sanidad siempre y cuando la persona no lleve la apropiada (FPP2). «Eso no va a suponer un gasto exagerado», argumenta.

Poli Suárez afirma que hay «muchos pacientes mayores, incluso dependientes» que se encuentran en esta situación de «soledad». «Las guaguas van llenas, los aviones van llenos, los restaurantes están llenos, en otros sitios se permiten aforos mayores... Y mientras, en los hospitales, las personas mayores están sufriendo soledad», denuncia.

Suárez añade que los pacientes de otras edades «pueden estar ingresados pero tienen móviles, o tabletas o la tele, Pero esas personas no se manejan con las nuevas tecnologías. Además, para ir al baño, tocan el timbre y el personal sanitario, que está atendiendo a otros pacientes, tarda en llegar. Dejar que estas personas mayores tengan visitas es también aliviar de carga de trabajo al personal sanitario», afirma.

«Lo que pedimos es ser un poco más humanos y que nuestros mayores estén acompañados cuando estén ingresados en planta. Solos se desorientan, se sienten abandonados, pero lo cierto es que no están abandonados. En esta cuestión no están abandonados es que no se permite acompañarlos. Hay que velar por la seguridad sanitaria, pero también hay que mirar el lado humano y no dejar a nuestros mayores solos. Necesitan que alguien les agarre la mano, o a alguien con quien hablar. La soledad es muy triste», insistió.

