Peruyera, el español que sobrevivió al Holocausto

Peruyera nos recibe en su casa, en las proximidades de Mesa y López, en la capital grancanaria. Se está recuperando de una fortísima gripe, que «hace 40 años» que no cogía. Eso no impide que quiera compartir su historia, para que «los jóvenes no olviden lo que pasó». Y es que la suya es una aportación de mucho valor.

Huérfano con tan solo 8 años, este asturiano ha sido una víctima de las guerras desde que tiene uso de razón. Una bomba acabó con su familia durante el asedio de Oviedo, en plena Guerra Civil española, lo que significó quedarse solo en tierra de nadie, como tantos niños de la guerra, «¿quién iba a hacer caso de un niño solitario en plena guerra?» reflexiona.