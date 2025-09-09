La patronal hotelera de Las Palmas rechaza la prohibición de fumar en terrazas de la nueva ley antitabaco La FEHT comparte la postura de Hostelería España y considera que la medida es desproporcionada

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha compartido «totalmente» el punto de vista de Hostelería de España sobre la prohibición de fumar en terrazas que contempla la ley antitabaco aprobada este martes en el Consejo de Ministros, medida que la organización nacional ha rechazado al entender que es desproporcionada.

En este sentido, el presidente la patronal, José María Mañaricua, ha querido matizar que esto no niega el compromiso de la FEHT en la lucha contra el tabaquismo, señalado que en el resto de contenidos de la ley no van a entrar porque es un asunto que deben debatir los expertos en la materia.

Así lo ha indicado en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación en las que ha mostrado su preocupación respecto al hecho de que España pueda ser el único país de Europa que implante un tipo medida que, ahora mismo, solo está vigente en Suecia, «territorio que vive una realidad muy diferente sobre el uso de espacios exteriores en el ocio por cuestiones climatológicas obvias».

«Consideramos más adecuado que la legislación sobre consumo de tabaco en España ―continuó― siga siendo similar a la que mantienen otros Estados europeos que, comprometidos al igual que España en la lucha contra el tabaquismo, son destinos turísticos y abogan por la convivencia y el respeto en los espacios exteriores».

Finalmente, Mañaricua incidió en que, además, la fórmula actual se ha revelado «eficaz» en su aplicación práctica en los establecimientos de restauración y turismo del país.