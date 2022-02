«Estamos pasando del radar de punto al de tramo porque nos parece más justo»

Pere Navarro volvió a los mandos de la Dirección General de Tráfico en 2018, tras su primera etapa entre 2004 y 2012. La experiencia, dice, le enseña a relativizar, a ir tranquilo y saber diferenciar lo que es realmente importante y urgente. ​

–Las ciudades tienden a limitar la circulación de vehículos. ¿Es posible la convivencia?

–Detrás hay un proyecto de transformación por el cual se va a poder utilizar el coche para entrar y salir de las ciudades, no para circular dentro. Es un plan que estamos trabajando a medio plazo, pues no se trata de obligar, sino de convencer, y eso requiere tiempo, porque es verdad que ha bajado la velocidad media en las ciudades y por los datos que tenemos parece que también los muertos por accidente.

–Hablemos del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora.

–Lo pusimos en marcha, solo en las calles de un único carril de circulación porque la OMS explica que a esa velocidad es a la que pueden convivir los diversos actores de la movilidad. Por encima, aparece el riesgo de accidente mortal. No es un invento nuestro, nos lo había pedido la Federación Española de Municipios con la participación de los tres principales ayuntamientos. Y como digo, no es solo una medida de seguridad vial, va más allá: además de reducir la velocidad y el número de fallecidos tenemos que valorar que bajó la contaminación. En cualquier caso, el 11 de mayo se cumplirá un año de su entrada en vigor y entonces presentaremos un balance.

–Más años cumple el carnet por puntos. Una de sus funciones fue acabar con los reincidentes. ¿Cuál es su porcentaje?

–Nació para quienes actúan con un desprecio total por la seguridad, que son pocos pero hacían mucho daño. Todos han pasado una o dos veces por los cursos para recuperar el permiso, es decir, por la reeducación.

–¿Dos veces?

–Incluso tres, pero el descenso de fallecidos que ha habido en este país no se explicaría sin él, con lo cual cumple su objetivo. Cuando una cosa funciona es bueno actualizarla; los manuales marcan el plazo de diez años y, por eso, revisamos el permiso por puntos en 2009 y ahora acabamos de hacerlo de nuevo.

–No lo habría hecho si no se hubiera reformado el Código Penal.

–El permiso por puntos supuso un antes y un después en la política de seguridad vial en nuestro país. Fue el que nos llevó a la modificación del Código Penal para los delitos de este tipo porque de no ser así, si no pasaba nada, se hundía todo el sistema. También nos permitió revisar todo el procedimiento sancionador en materia de tráfico, que era muy largo y farragoso; se pasó de esperar entre uno y dos años a que la resolución fuera firme a pagar el 50% en el plazo de 20 días.

–Que descienda el número de fallecidos, ¿requiere de más reformas?

–La política de seguridad vial consiste en tener un buen discurso compartido por los ciudadanos y en tomar medidas, que son las que nos hacen avanzar. En 1989, había 25 muertos al día en accidente de tráfico en nuestro país. En unos años, las nuevas generaciones no se explicarán cómo pudimos convivir con este reguero de sangre.

–Dice que hacen falta medidas, ¿y hacen falta más radares?

–No, pero la velocidad es el gran factor que está detrás de los accidentes de tráfico. Para controlarla, lo siento, lo único que hay son radares. Aquí, en Reino Unnido, Francia...

–Antes había más guardias civiles y controles...

–Sí, pero insisto, en todos los países del entorno se han puesto. Punto. La cuestión está en hacerlo bien y creo que en España así ha sido. En cuanto al número, nos sentimos cómodos con los que hay, seguro que habría que mover alguno de sitio, pero no ampliar su número. Y estamos pasando del radar de punto al de tramo porque nos parece más justo: cualquiera puede cometer un exceso en un momento dado.

–Las distracciones son la primera causa de accidente. ¿Qué medidas aplicarán?

–Aparece desde 2016 como la gran causa y eso tiene un nombre: 'wasap'. Cuando hay un problema en seguridad vial, se informa, informa e informa y se vigila; campañas hemos hecho muchas, pero el control no es tan fácil, no es poner un radar, o te ve un policía o... Tenemos 216 cámaras de alta definición colocadas para fotografiar a quien no lleva el cinturón que ahora nos sirven para captar a los que tienen el teléfono en la mano y con la reforma de la Ley de Tráfico hemos pasado de 3 a 6 puntos los que se pierden por ello.

–¿Cuál es el estado de las carreteras? Le pregunto por Asturias.

–No conozco a la perfección las carreteras asturianas. En España en general están bien, hay muy buenas infraestructuras respecto a la comparativa europea. Pero también es verdad que siempre son mejorables. Tenemos la impresión de que cuando ponemos la multa nos dicen que se tendrían que arreglar las carreteras, bueno, vale.

–Visita Oviedo por la seguridad vial en la empresa. ¿Cuál es la preocupación de la DGT al respecto y qué medidas plantean?

–Si se quiere reducir los accidentes de tráfico, va a tener que trabajarse en los accidentes relacionados con los desplazamientos laborales; y si se quiere reducir los muertos por accidentes de trabajo, va a tener que haber seguridad vial. Una práctica buena es que lo que se ha presentado en Asturias: un plan tipo de movilidad segura para las empresas. Lo que se pretende es que estas hagan una encuenta para saber cómo se mueven sus trabajadores y apliquen medidas de formación, información, concienciación y ordenación para reducir los accidentes. Lo digo de otra forma, las empresas van integrando valores; lo hicieron, por ejemplo, con la calidad y la sostenibilidad, y ahora queremos que incorporen la cultura de la seguridad vial para evitar siniestros.