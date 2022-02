El parricida de Elche: frío, tímido y sin patologías previas El parricida de Elche ingresa en un centro de menores en régimen cerrado. El joven de 15 años que mató a tiros a su familia no había protagonizado incidentes violentos en el instituto

Sin familia y abocado a encarar su mayoría de edad en un centro de reeducación. Este es el futuro inmediato al que se expone hoy el joven Santi, el adolescente de 15 años que el martes acabó a tiros de escopeta con la vida de sus padres y de su hermano en Elche.

Como avanzó este diario, el adolescente ilicitano, residente en la pedanía de La Algoda, estaba bastante enganchado al videojuego 'Fortnite' y desató su violencia después de que su madre decidiera privarle de la videoconsola y el wifi tras bajar notablemente su rendimiento académico en el instituto de Elche donde estudiaba Secundaria. Allí todos están desencajados, amigos y profesores, pues lo definen como un estudiante «normal» que jamás había protagonizado incidentes destacados

De igual manera, fuentes policiales han señalado a Europa Press la «consternación» que sienten los investigadores ante la «frialdad» o falta de arrepentimiento mostrada por Santi, del que no se tiene conocimiento sobre patologías previas. No obstante, apuntan a que el menor era «muy activo» en este videojuego y en redes. Sin embargo, en persona era más bien «tímido» y confirman que no había protagonizado hasta la fecha actos violentos en el instituto.

El joven ha sido puesto en la mañana de este domingo 13 de febrero a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante. El procedimiento con menores sospechosos de delitos marca que no pueden estar más de 24 horas detenidos sin ser trasladados a sede judicial para ser escuchados por el Ministerio Público.

Esa entrega se produjo a primera hora de la mañana, apurándose al máximo el plazo legal para poder completar el informe policial que se acompaña al traslado del sospechoso. Al tratarse de un menor, el adolescente fue llevado en un coche camuflado desde la Comisaría de la Policía Nacional en Elche hasta la Fiscalía de Menores, Alicante.

A media mañana llegó la decisión que era de esperar ante la magnitud de su acción criminal: el juzgado de menores de Alicante que estaba de guardia atendió la petición de la Fiscalía de Menores y acordó el internamiento en régimen cerrado para el menor ilicitano. Al cabo de un rato, un furgón de la Policía Nacional procedió a su traslado con rumbo a un centro de medidas socioeducativas especializado en adolescentes.

El futuro que aguarda ahora a Santi es muy parecido al antecedente calcado que se vivió en Murcia hace 22 años por obra de José Rabadán, el conocido como 'asesino de la catana'. Como en el caso de Elche, el muchacho arrebató la vida a sus progenitores con extrema violencia cuando apenas contaba con 16 años. Tras la investigación, el joven fue hallado culpable y sentenciado a ocho años de reclusión. Seis los pasó en un centro de menores y dos más, en un régimen de libertad vigilada.

El crimen de la catana

Reservado y solitario, Rabadán también se obsesionó con los videojuegos, en especial con 'Final Fantasy'. Llevado por su afán de parecerse al protagonista del juego, pidió a sus padres que le compraran una espada japonesa.

El 1 de abril del 2000, Rabadán madrugó y acudió a la habitación de sus padres armado con la catana. Tras matar a sus progenitores, quitó la vida a su hermana, que padecía síndrome de Down.

El controvertido y polémico documental 'Yo fui un asesino' (2017) reconstruyó el perfil del joven homicida tratando de dilucidar por qué planeó y ejecutó a sangre fría aquel horrendo crimen. El parricida ofreció su testimonio sobre lo sucedido aquella noche trágica.

Al alegato de Rabadán se sumaron los testimonios de familiares, amigos y vecinos de la familia. También policías y periodistas que investigaron y siguieron el caso, psiquiatras que lo trataron, sus abogados, los pastores de la Iglesia evangelista a la que se unió José al salir del centro de menores y el Defensor del Menor y coautor de la ley del Menor de 2001, Javier Urra.