El Papa renuncia a leer un discurso ante los rabinos: «Hoy no tengo buena salud»

Con una voz ligeramente cansada y ronca, el Papa se ha sincerado: «No estoy bien de salud» y esta mañana ha evitado leer un discurso ante la delegación de rabinos europeos, una audiencia posterior a la de Pere Aragonés, el president catalán que también ha estado hoy con el Pontífice.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha difundido posteriormente una nota tranquilizadora : «El Papa Francisco tiene un poco de resfriado y una larga jornada de audiencias. Tuvo el deseo de saludar individualmente a los rabinos europeos y para ello pronunció el discurso. Por lo demás, las actividades del Papa continúan regularmente».

El Papa encendió una nueva alerta sobre su salud al inicio de la audiencia con los rabinos europeos: «Buenos días, os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que me gusta mucho pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso», explicó Bergoglio. Era una audiencia importante por su significado en un momento actual, con la guerra en Israel en marchar y una ola de antiusemitismo que inunda Europa: «Una vez más han estallado la violencia y la guerra en esa Tierra que, bendecida por el Todopoderoso, parece continuamente opuesta por la bajeza. del odio y el ruido mortal de las armas. Y es preocupante la proliferación de manifestaciones antisemitas, que condeno firmemente», se lee en el discurso que debía leer el Pontífice.

La preocupación por la salud del Papa es una constante desde hace unos meses. Antes del verano, Francisco fue hospitalizado dos veces pero su convalecencia posterior no le impidió viajar a Portugal a principios de agosto, a Mongolia a finales del mismo mes y a Marsella en septiembre. Del 1 al 3 de diciembre tiene previsto un viaje a los Emiratos Árabes Unidos para participar en la COP28 en Dubai.