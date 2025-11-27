Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
El Papa León XIV y el presidente tuco Tayyip Erdogan durante la visita del primero a Turquía EFE

El Papa pide en Turquía líderes «que favorezcan el diálogo» ante la multiplicación de conflictos

En su primer viaje internacional, León XIV advierte de que «está en juego el futuro de lahumanidad» en esta fase en la que prevalecen las «estrategias del poder económico y militar»

Darío Menor

Darío Menor

Enviado especial a Estambul

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

El Papa León XIV ya está en Turquía, destino junto a Líbano, adonde llegará el domingo, de su primer viaje internacional como obispo de Roma. ... Aunque cuando estaba al frente de los agustinos, la congregación religiosa a la que pertenece, realizó decenas de visitas a países por todo el mundo, Robert Prevost ha decidido esperar más de seis meses desde su elección como líder católico antes de subirse por primera vez a un vuelo. En Ankara, la capital turca, el Pontífice visitó primero el mausoleo de Ataturk, considerado el 'padre' de la Turquía moderna, pidiendo «abundancia de paz y prosperidad» para este país en el mensaje que escribió en el libro de honor. A continuación se reunió con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, para mostrar luego su deseo de que esa nación «pueda ser un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  5. 5 Esto es lo que cobran los alcaldes de Canarias: unos superan los 90.000 euros y otros no llegan a 800 anuales
  6. 6 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  7. 7 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  8. 8 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  9. 9 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  10. 10 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Papa pide en Turquía líderes «que favorezcan el diálogo» ante la multiplicación de conflictos

El Papa pide en Turquía líderes «que favorezcan el diálogo» ante la multiplicación de conflictos