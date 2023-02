El Papa pide a los jóvenes congoleños que «digan no a la suciedad de la corrupción»

El Papa Francisco continuó este jueves con su viaje a la República Democrática del Congo (RDC) con el encuentro que mantuvo con alrededor de 65.000 jóvenes en el estadio de los Mártires de la capital, Kinsasa, a los que pidió que tuvieran el coraje de decir «sí a la honestidad» y «no a la corrupción». Ésta última es precisamente uno de los grandes problemas del país africano, que cuenta con importantes riquezas y recursos naturales, pero cuya explotación beneficia sólo a unos pocos debido a las desigualdades sociales y a las habituales corruptelas de quienes detentan el poder.

Tras disfrutar de lo lindo con la calurosa bienvenida que le brindaron los jóvenes y escuchar el testimonio de dos de ellos, que denunciaron la cantidad de «víctimas del odio y de la división, también tribal», Jorge Mario Bergoglio puso como ejemplo a seguir a Floribert Bwana Chui, un miembro del movimiento católico Comunidad de San Egidio que trabajaba en la aduana entre Ruanda y la RDC. En 2007 fue torturado y asesinado a los 26 años de edad después de que se negara a aceptar un soborno a cambio que dejara pasar por la frontera comida en mal estado.

«Podría haber mirado hacia otro lado, no lo habrían descubierto y habría ganado algo. Pero como cristiano rezó, pensó en los demás y decidió ser honesto, diciendo no a la suciedad de la corrupción. Esto supone mantener no sólo las manos limpias, sino también el corazón limpio», dijo el Pontífice. También invitó a los jóvenes a que sean artífices de «la paz que falta en el país» y que no se «encierren en la soledad», porque «la comunidad es el camino para estar bien con uno mismo». En cambio las opciones individualistas, aunque puedan parecer «tendatoras» al principio, acaban dejando «un gran vacío dentro».

No dejó el Papa pasar la oportunidad para advertir sobre los riesgos que suponen la droga y la brujería. Mientras con la primera «te escondes de los demás, de la vida verdadera, para sentirste omnipotente, aunque al final estés sin nada», con la segunda se cae en una «dependencia» marcada por «el miedo, la venganza y la rabia». «No os dejéis fascinar por los falsos paraísos egoístas, construidos sobre las apariencias, los beneficios fáciles o las religiosidades distorsionadas», señaló Bergoglio en un país con fuerte presencia de sectas.