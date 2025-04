El Papa Francisco, autor de Dios

La «primera autobiografía de un pontífice que se publica en la historia» se atribuye al papa Francisco y sigue en las librerías con el título ... de 'Esperanza'. Allí se lee que no sólo es el primero en escribir sus memorias investido ya como máximo jerarca de la iglesia católica, sino que también conoció a Borges, algo más que un papa para los lectores de cuentos. «Lo invité (a Borges) incluso a dar algunas clases sobre el tema de los gauchos en la literatura y él aceptó; podía hablar de cualquier cosa, y nunca se daba aires», escribió. También habló de su familia y de la pobreza en la que se crio: «Mi familia ha conocido las vicisitudes de la vida: contratiempos, sufrimientos y lágrimas, pero incluso en los trances más duros sabíamos que una sonrisa o una carcajada podía arrancar a la fuerza la energía para volver a la carga». Su redacción demoró seis años y va desde la migración de sus ancestros italianos a América hasta su pontificado.

De pluma profusa, ya con las obligaciones del cargo papal, firmó otros libros, como 'La alegría del Evangelio' (2013), donde mantiene que «Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Esa es inequidad».

Le siguieron las encíclicas 'Laudato si' (2015, sobre medioambiente), 'Fratelli tutti' (2020, sobre la fraternidad) o 'Dilexit nos', que habla de la necesaria devoción al «corazón de Jesús», mediante un análisis de las escrituras y ese símbolo católico para aliviar el sufrimiento y reparar daños. También firmó 'Soñemos juntos' (2020), que reúne sus reflexiones sobre el mundo después de la pandemia.

Su último libro se llamó 'Catequesis sobre el discernimiento' (2023) y recopiló las palabras que decía en las audiencias, sobre el tema del discernimiento espiritual. Allí hay frases como la que dijo hace casi tres años, sobre el rezo: «El secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. (...) No es recitar oraciones como un loro, bla, bla, bla, no. La verdadera oración es esta espontaneidad y afecto con el Señor».

Antes de ser elegido papa, como Jorge Bergoglio también fue un autor prolífico. Entre sus títulos se cuentan 'Meditaciones para religiosos' (1982), 'Reflexiones en esperanza' (1992), 'El verdadero poder es el servicio' (2007) y 'Sobre el cielo y la tierra' (2010), donde se trascriben conversaciones con Abraham Skorka. En otro plano, sobre él se han escrito decenas de libros, algunos biográficos y otros rozando la ficción.