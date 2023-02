El Papa apela a la identidad cristiana de los congoleños para «romper el ciclo de la violencia»

El Papa Francisco se dio este miércoles su primer baño de multitudes durante su viaje a la República Democrática del Congo (RDC) durante la misa que presidió en la capital, Kinsasa, ante más de un millón de fieles, que esperaron durante horas para poder acceder a la explanada del aeropuerto N'dolo donde tuvo lugar la ceremonia. En una Eucaristía marcada por los bailes y la música tradicional congoleñas, Jorge Mario Bergoglio tuvo muy presente la situación de inestabilidad política y social que vive este gigantesco país africano de 105 millones de habitantes, de los que alrededor de la mitad son católicos.

Precisamente, durante su homilía, el Pontífice apeló a esa identidad religiosa para tratar de superar las divisiones y profundas desigualdades que lastran el desarrollo y la convivencia en la RDC. «Los cristianos estamos llamados a colaborar con todos, a romper el ciclo de la violencia, a desmantelar las tramas del odio», dijo, invitando a dejar a un lado «las diferencias étnicas, regionales, sociales y religiosas». También se refirió indirectamente al conflicto armado que desangra la zona de Goma, al noreste del país, donde opera el grupo guerrillero rebelde M23, apoyado por la vecina Ruanda: «Para ti, que en este país te dices cristiano, pero cometes actos de violencia; a ti el Señor te dice: 'Deja las armas, abraza la misericordia'».

Francisco permanecerá en la RDC hasta el viernes, cuando proseguirá su gira africana en Sudán del Sur, el país más joven del mundo tras alcanzar su independencia en 2011 al separarse de Sudán. Es también una de las naciones más pobres del planeta. A su llegada este martes a Kinsasa, el Papa dejó una advertencia a las grandes potencias y multinacionales sobre la necesidad de acabar con la depredación de los grandes recursos del continente africano. «No toquen la República Democrática del Congo, no toquen África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino», pidió.

Esta gira africana estaba en principio prevista para julio del año pasado, pero tuvo que retrasarse debido a los problemas de movilidad de Bergoglio por sus fuertes dolores en una rodilla. Aunque todavía no está del todo recuperado y tiene que utilizar una silla de ruedas para desplazarse, no ha querido dejar de visitar estas dos naciones que encajan a la perfección en su ambición por brindar mayor visibilidad a los territorios periféricos y habitualmente olvidados. «¡Alegría! La alegría de verlos y encontrarlos es grande. He anhelado mucho este momento, ¡gracias por estar aquí!», fueron precisamente las primeras palabras de su homilía durante la multitudinaria misa de este miércoles en Kinsasa.