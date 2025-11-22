Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Zornoza saluda al Papa León XIV en el pasado jubileo de los obispos, el 26 de junio. Diócesis Cadiz-Ceuta

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz, mientras que el denunciado insiste en que la acusación de abusos a un menor es "injusta y falsa y está siendo estudiada por la Iglesia"

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza, de 76 años y enfermo de cáncer, y al que el ... Vaticano investiga por un presunto caso de pederastia, según ha anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, nuevo administrador apostólico de esa diócesis.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Tranquilos, aquí está el líder
  4. 4 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  5. 5 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  6. 6 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  7. 7 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  8. 8 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  9. 9 Investigan como violencia vicaria una posible sustracción de un menor desde Gran Canaria a Málaga
  10. 10 Bombazo en el fútbol regional: Juan Carlos Valerón entrenará al Arguineguín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia