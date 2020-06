Pandemia: ¿oportunidades para las trans o los trabajos que nadie quiere?

El coronavirus da a las trans el trabajo que nadie quiere

«Creo que se está contratando gente trans porque nadie no lo quiere hacer, a mí me han llamado de las residencias en las que antes siempre estaba en suplencia», expresa quien sabe lo difícil que es encontrar un empleo siendo trans: «buscar trabajo es muy complicado porque cuando me ven, no te dan el empleo».

«Lo pasé muy bien, no sufrí ningún ataque de transfobia, pero se acabó la suplencia y otra vez estoy sin trabajo. Me dijeron que en el futuro quieren contar conmigo, pero hay que esperar», indica.

La calle, el sitio al que nadie quiere volver

«Lo recuerdo y se me para el cuerpo, no quiero pasarlo más en mi vida, es algo fatal, se pasa hambre y una puede correr riesgo de morir, yo sufrí demasiado los primeros meses, estuve tres veces entre la vida y la muerte, me mandaron al hospital, te agreden a cada rato, te quitan el dinero y la policía no hace nada», asegura.

Un futuro para las trans

«Psicológicamente no estaba bien, no podía dormir, no podía andar en el día, en la noche, porque solo había problemas y problemas, me moví sola acá en este país y busqué ayuda», cuenta Britanny sobre cómo encontró a Rescate Internacional.

Tras tanto sufrimiento, su vida encontró un final feliz, de los muchos que están aun por llegarle. Antes de la pandemia, encontró un curso remunerado de asistente de peluquería y entretanto le llegó otra sorpresa.

Una productora pidió a la ONG un listado de las mujeres a las que asistían para un casting de la serie La Veneno, que Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, estaban preparando sobre la transexual española Cristina Ortiz.

«Pensaba ¿voy o no voy? porque yo he estudiado, he querido hacer de todo y nunca me esperé hacer de actriz, pero fui y me dieron un papel», expresa sonriente.

Durante el rodaje, parado ahora por la pandemia, encadenaba jornadas de trabajo de quince y veinte horas para poder combinar la serie con el curso de peluquería.

«Dije nunca he tenido trabajo, nunca he tenido estas oportunidades, y así se me presenten veinte oportunidades, las veinte las voy a saber aprovechar», subraya.

Y es que esta mujer tiene claro que hará cuando pase la pandemia: «salir adelante, España ha sido un gran apoyo para la comunidad trans, donde si tú estudias, tú trabajas, aquí no necesariamente a una le insisten a ir a la calle, yo voy a seguir buscando oportunidades, a que se me abran más puertas y a seguir con mis proyectos».