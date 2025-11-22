Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Medios en la puerta de la clínica donde fue atendida la menor M.G

Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien

La familia explicó en el hospital que acudieron a Urgencias al persistir su malestar frente al testimonio de la dentista que sostiene que se marchó «perfectamente» del centro

A. Talavera/ M. García

Alzira

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

La niña que falleció este jueves a causa de una parada cardiorrespiratoria tras acudir a una clínica dental de Alzira pasó unas cuatro horas en ... la consulta antes de recibir el alta. Así lo manifestaron sus padres a los médicos de Urgencias del Hospital de la Ribera cuando acudieron a las 16:52 porque la menor no respiraba.

