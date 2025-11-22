Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien

La niña que falleció este jueves a causa de una parada cardiorrespiratoria tras acudir a una clínica dental de Alzira pasó unas cuatro horas en ... la consulta antes de recibir el alta. Así lo manifestaron sus padres a los médicos de Urgencias del Hospital de la Ribera cuando acudieron a las 16:52 porque la menor no respiraba.

La pequeña de 6 años fue a esta clínica a primera hora de la mañana para la extracción de un diente de leche y realizar unos empastes de unas caries y se procedió a una sedación. La menor comenzó a encontrarse mal presentando dificultades para respirar y somnolencia por lo que estuvo en esta consulta durante unas cuatro horas para ver si desaparecían estos síntomas.

Según los padres explicaron en el centro sanitario, cuando regresaron a casa continuaba con problemas que se agravaron y por lo que acudieron a Urgencias.

Esta versión difiere de la manifestada este viernes por la responsable de la consulta dental de Alzira que aseguró que la niña «salió perfectamente de aquí y empezó a encontrarse mal después».

Se da la circunstancia de que esta clínica dental está ubicada justo enfrente del Centro de Salud de Alzira pero no se solicitó atención médica durante todo el tiempo que la menor estuvo en observación.

Ya en el hospital, los facultativos intentaron reanimarla durante un largo periodo de tiempo pero no pudieron lograrlo y la menor fallecía. Antes estos hechos, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira ha abierto diligencias previas para investigar el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser sometida a un tratamiento dental.