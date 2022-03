Un paciente de ELA vuelve a comunicarse con un implante neuronal

Fotograma del vídeo en que el paciente se comunica con el sistema BCI, publicado en la revista 'Nature', el 22 de marzo. / nature / Chaudhary et al.

Un paciente con ELA, totalmente inmóvil por los estragos de la enfermedad, se hallaba incomunicado. Había perdido la capacidad, incluso, de mover las pupilas, con lo que no podía utilizar los programas que leen los movimientos oculares para trasladarlos a palabras o a órdenes sencillas. Un grupo internacional, formado por el suizo Centro Wyss de Bioingeniería y Neuroingeniería, la Universidad de Tubinga (Alemania) y la empresa ALS Voice, entre otras instituciones, recomendó la implantación de microelectrodos directamente en dos partes del cerebro, para que el hombre pudiera volver a deletrear y, así, comunicar sus pensamientos de nuevo. Ahora, puede hablar otra vez, según un artículo publicado en la revista 'Nature', el 22 de marzo.

Cuando tenía 30 años, este paciente fue diagnosticado de ELA. Era agosto de 2015 y en diciembre ya no podía hablar ni caminar. En un año ya requería alimentación por sonda y respiración artificial. Había decidido quedarse en su hogar, donde era atendido por los servicios sanitarios, según el relato del artículo 'Interfaz para deletrear con señales intracorticales en un paciente incomunicado, a través del entrenamiento auditivo', publicado por Ujwal Chaudhary y otros autores. Se comunicaba a través de un dispositivo que se activaba con la vista. En agosto de 2017 ya no podía fijar la mirada y perdió esa forma de hablar. Para decir 'sí' movía los ojos. Para el 'no' los dejaba inmóviles.

Debido a la merma cada vez mayor incluso de estos movimientos, una consecuencia usual provocada por la enfermedad, los especialistas recomendaron un sistema electrónico no invasivo, conectado con el sistema ocular (electro-oculograma) o partes del cerebro (electro-encefalograma), que podrían alargar esa comunicación binaria. Este sistema se llama BCI, las siglas de 'brain-computer interfaces' (interfaz cerebro-ordenador).

Con esta terapia no invasiva, el paciente, cuya identidad se guarda en reserva, logró seleccionar letras, escuchándolas, diciendo sí a las que quería, para así deletrear las palabras y formar oraciones. Sin embargo, estos sistemas pueden dejar de funcionar y bloquear la interacción del hombre con el alfabeto. En efecto, esa capacidad se iba deteriorando y en febrero de 2019 se le implantó un «sistema BCI intracortical», es decir, la colocación de dos conjuntos de 16 microelectrodos (1,5 mm de longitud) en la corteza motora izquierda (dentro del cerebro), después de una compleja trepanación con anestesia general. Unos «cables finos» unieron el sistema eléctrico incrustado entre las neuronas con la bóveda craneal. Tres días después, el paciente fue dado de alta.

Las señales neuronales eran interpretadas por un programa informático. El ajuste por parte de los científicos llevó un minucioso calibrado para poder pulir la gramática, la ortografía, la legibilidad del deletreo. En ocasiones, para las frases ininteligibles, como palabras incompletas por ejemplo, el paciente y sus familiares acordaron significados. El proceso no fue sencillo ni fácil. El paciente se «entrenó» durante semanas para lograr formar frases coherentes y legibles, que eran verbalizadas por el ordenador, con una voz casi humana. Para eso empleó una «estrategia basada en la neuro-retroalimentación, guiada por el oído con los ojos cerrados para seleccionar letras y formar palabras y oraciones». Esas primeras palabras se dijeron tres meses después de realizar el implante.

Con 37 años, el paciente ha vuelto a comunicarse, como atestiguan los vídeos que acompañan al artículo científico. «Este estudio demuestra que la comunicación desde el cerebro es posible incluso en caso de total aislamiento» debido a la enfermedad, indican los autores. «El paciente pudo expresar sus deseos», dicen, «independientemente de la visión».