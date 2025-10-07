Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo SL Benfica - Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Basketball Champions League, en directo
Consultorio médico de Poblete. R. C.

Un paciente agrede a un médico en Ciudad Real porque no quería atenderlo por teléfono

El facultativo le indicó que necesitaba valorarlo en la consulta y el paciente acudió al consultorio para agredirlo

J. M. L.

Ciudad Real

Martes, 7 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Un médico de Atención Primaria del Consultorio Local de Poblete (Ciudad Real) ha sido agredido por un paciente al que no quiso atender por teléfono. Los hechos, que han sido denunciados por el facultativo, ocurrieron cuando éste le indicó que debía acudir a la consulta ya que los síntomas que le había relatado telefónicamente requerían una evaluación presencial.

El paciente no quedó satisfecho con la respuesta y acudió enfadado a este consultorio, dependiente del Centro de Salud I de Ciudad Real, en su coche. El vehículo llegó a tal velocidad que derrapó ante la puerta. El conductor bajó del coche y se introdujo rápidamente en el ambulatorio donde insultó y golpeó al médico. Hasta el consultorio de este pueblo de 2.900 habitantes acudieron agentes de la Policía Local de Poblete y de la Guardia Civil de Miguelturra (Ciudad Real) que auxiliaron al galeno y abrieron una investigación para localizar y detener al agresor.

A raíz de estos hechos, tanto el Sindicato Médico como el sindicato CSIF han pedido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que dote de vigilancia a los centros de salud y consultorios y que se persone en todos los casos de agresión como acusación particular. Y es que en los últimos treinta días se han contabilizado hasta cuatro episodios violentos contra profesionales sanitarios en la provincia de Ciudad Real.

Precisamente este martes se reunió el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Ciudad Real en el que se decidió elaborar dos protocolos contra las agresiones a trabajadores sanitarios: uno preventivo y otro para aplicar tras una agresión. También se acordó impartir un curso a los profesionales del ámbito sanitario para saber cómo actuar ante un acto violento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  4. 4 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  5. 5 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  6. 6 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  7. 7 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  8. 8 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  9. 9 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un paciente agrede a un médico en Ciudad Real porque no quería atenderlo por teléfono

Un paciente agrede a un médico en Ciudad Real porque no quería atenderlo por teléfono