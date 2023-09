«La paciente tendrá un abdomen más plano, una cintura más estrecha y unos glúteos más contorneados»

Jaime Ospina. Cirujano Plástico de Kala by HPS y O'Clinic

Jaime Ospina. Cirujano Plástico de Kala by HPS y O'Clinic

Jaime Ospina. Cirujano Plástico de Kala by HPS y O'Clinic

Jaime Ospina. Cirujano Plástico de Kala by HPS y O'Clinic.

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Modelar el cuerpo y rejuvenecer la figura en una sola intervención es una reconfortante realidad con la cirugía de contorno corporal 360. La finalidad de esta innovadora técnica es obtener un resultado integral con el que dotar a la paciente de una mayor calidad de vida. El reconocido cirujano Jaime Ospina es fellow europeo en cirugía plástica y Máster en medicina estética y antienvejecimiento. Acumula más de 10 años de experiencia en el campo de la cirugía y la medicina estética y ha sido pionero en Gran Canaria implantando técnicas como la rinoplastia ultrasónica, las técnicas de transferencia grasa, la mamoplastia híbrida y la cirugía de contorno corporal 360. Con el doctor Ospina descubriremos las razones por las que la cirugía de contorno corporal 360 aporta el paciente un resultado integral y duradero.

–¿En qué consiste la cirugía de contorno corporal 360 y qué le diferencia de la cirugía clásica?

–La cirugía de contorno corporal clásica es toda aquella cirugía estética que implica la modificación y mejora de zonas del cuerpo como el abdomen, espalda, flancos, glúteos, muslos y brazos. Consiste en tratar todas las áreas del cuerpo en una misma intervención quirúrgica, evitando tratar zonas aisladas o de un solo lado del cuerpo, obteniendo así una mejora global de 360º. Es opuesto al enfoque tradicional en el que el paciente solicitaba mejorar una parte concreta y se hacía sólo eso, obteniendo por tanto mejoras parciales y dejando un resultado incompleto. Ahora abordamos varias zonas a la vez para que el resultado sea integral y tenga mayor impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes.

–Háblenos de las técnicas más utilizadas...

–Las más demandas, por orden, son las siguientes: la lipoescultura, que consiste en extraer el tejido graso mediante una liposucción, se moldea de forma precisa el cuerpo del paciente, dando una forma más estilizada; la abdominoplastia consistente en reconstruir la zona abdominal de la paciente, quitando el exceso de piel, la flacidez y las estrías, pero además reparando la pared muscular que suele dañarse con los años, la falta de ejercicio o la maternidad. Con todo ello, se consigue volver a tener un vientre plano.

En tercer lugar, el aumento de glúteos con grasa, que es una de las técnicas más modernas que ha revolucionado los resultados en cirugía de contorno corporal. La grasa que se extrae en la lipoescultura se reutiliza para aumentar los glúteos de la paciente.

Tenemos la definición muscular con la que se esculpe la anatomía muscular y que proporciona un resultado más atlético. Y existe la cirugía de brazos y muslos con la que eliminar el exceso de piel y la flacidez de las extremidades.

–¿Qué técnicas son las más moderna?

–Podríamos dividirlo en dos bloques. El primero es la Lipoescultura y en este apartado se han implementado formas de extraer la grasa de manera más eficientes y con menos agresión para el cuerpo del paciente. Por ejemplo, tenemos cánulas de liposucción que vibran, lo cual facilita mucho la cirugía y disminuye el traumatismo que ocasionaban las cánulas de liposucción convencionales. El segundo bloque es la retracción de piel: mediante la emisión de calor se estimulan los tejidos fibroconectivos de la piel, causando su retracción y disminuyendo la flacidez. Esto ayuda a que zonas del cuerpo donde se realiza una liposucción queden más tersas y se quede más suave el contorno. Cabe precisar que no todos los pacientes son aptos para el uso de estas tecnologías y que se debe valorar cada caso de forma individualizada.

–¿Y la combinación más demandada por los pacientes?

–La cirugía combinada más realizada es la lipoescultura con aumento de glúteos y abdominoplastia con reparación de diástasis abdominal. Es un cambio radical para la figura de la paciente, sobre todo en pacientes que, tras su embarazo, han visto un deterioro en ella. Tras la cirugía, la paciente recupera el abdomen plano, una cintura más estrecha y unos glúteos más contorneados. Esta combinación se conoce como «mommy makeover» y es una de las cirugías más de moda actualmente.

–¿Qué resultados se obtienen?

–El resultado es una figura rejuvenecida y más esbelta, un nuevo comienzo con el que, muchas veces, los pacientes recuperan, no solo la figura previa, sino que incluso mejoran la que ya tenían. Es importante que los pacientes entiendan que los resultados pueden variar en función del punto de partida, de los hábitos dietéticos y deportivos del paciente, de las técnicas quirúrgicas empleadas, de la habilidad y experiencia del cirujano y del tipo de figura anhelada. Se debería abogar por resultados naturales, no sujetos a las modas y de los cuales el paciente no se pueda cansar, además de que resulten adecuados para el estilo de vida y las características de cada paciente.

El abordaje 360 aporta muchísima naturalidad al resultado al ser más proporcionado. Hoy prima la naturalidad y la proporcionalidad, por lo que es inviable seguir realizando técnicas anticuadas.

–¿Qué personas son las indicadas para someterse a una cirugía de este tipo?

–Cualquiera por debajo de los 60/65 años con un estado de salud óptimo y con un IMC menor de 28. Por otra parte, deben estar comprometidos a modificar los hábitos de vida para que sean más saludables y puedan mantener los resultados a largo plazo.

El tipo de cirugía que se realice a cada paciente se discutirá en consulta, realizándose una exploración física, una historia médica detallada y escuchando las expectativas y deseos del paciente, tras lo que se decide la más adecuada para cada caso.