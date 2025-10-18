Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Primero Canarias celebra su congreso constituyente, en directo

La fuerza de la unidad y el valor de la historia

Treinta años después, el espíritu del 93 sigue vivo, y late en cada una de las personas que hoy nos acompañan y creen que Canarias no es solo un lugar donde vivir, sino un proyecto compartido que debemos seguir construyendo entre todos y todas

Pablo Rodríguez

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y secretario general de CC en Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:32

Comenta

A nadie se le escapa que el nacionalismo en Canarias está viviendo una etapa de extraordinaria efervescencia. Hemos visto cómo este espacio avanza, se diversifica ... y se convierte en un vergel de ideas, oportunidades y aire fresco, pero todo bajo una misma convicción: que nuestras islas sigan marcando y liderando su propio rumbo, desde el respeto a nuestras singularidades y con la determinación de poder decidir sobre nuestro futuro.

