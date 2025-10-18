La fuerza de la unidad y el valor de la historia

A nadie se le escapa que el nacionalismo en Canarias está viviendo una etapa de extraordinaria efervescencia. Hemos visto cómo este espacio avanza, se diversifica ... y se convierte en un vergel de ideas, oportunidades y aire fresco, pero todo bajo una misma convicción: que nuestras islas sigan marcando y liderando su propio rumbo, desde el respeto a nuestras singularidades y con la determinación de poder decidir sobre nuestro futuro.

Desde Coalición Canaria celebramos este escenario político y social, porque significa que el sentimiento de identidad sigue vivo en nuestra tierra. Significa que, pese a las dificultades, cada vez son más los que creen que Canarias tiene voz propia, que merece ser escuchada y que puede construir su futuro desde la unidad y la cooperación.

Creo que siempre conviene recordar de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes, para no perder perspectiva. Hace más de tres décadas, en 1993, diferentes fuerzas de obediencia canaria decidieron dar un paso valiente y apostar por un proyecto común:

Coalición Canaria. Aquella unión no fue fruto de la casualidad ni de una coyuntura electoral, sino de una profunda convicción de que solo juntos podríamos defender mejor los interese de esta tierra. Así sentamos las bases de lo que es nuestro proyecto hoy y le dimos forma, con la voluntad de sentarnos a hablar, de entendernos y de trabajar unidos por Canarias, por encima de las siglas y de los personalismos.

Coalición Canaria ha demostrado ser un espacio de encuentro, un punto de equilibrio y de diálogo

Ese espíritu no solo se mantiene vivo en la actualidad, sino que es más necesario que nunca. A lo largo de estas tres décadas, Coalición Canaria ha demostrado ser un espacio de encuentro, un punto de equilibrio y de diálogo donde caben todas las voces que comparten un mismo sentir: ver cómo nuestras islas y los canarios y canarias tienen más y mejores oportunidades. Puedo afirmar, sin titubeos, que todos los que formamos hoy

Coalición Canaria hemos sabido convivir con la pluralidad del nacionalismo, con sus matices y sus diferentes maneras de entender la política, pero siempre desde una certeza: todo pasa por la unidad y la cooperación.

Todo lo que hemos vivido estos últimos años ha sido un desafío, pero también una oportunidad para madurar. No basta con ondear banderas, también hay que construir puentes. No es solo cuestión de reivindicar, sino también de apostar por la transformación.

Hay que impulsar acuerdos, para generar estabilidad y defender a Canarias allá donde haga falta.

Y en eso nos hemos centrado con ahínco en toda nuestra trayectoria: hemos defendido el autogobierno, luchado por una financiación más justa, garantizando los derechos derivados de nuestro fuero y liderando políticas valientes en materia de vivienda, movilidad, empleo y cohesión social. Todo ello a través de un proyecto sólido, con capacidad de adaptarse a los tiempos sin renunciar a sus principios.

Seguiremos defendiendo el entendimiento, la cooperación y la unidad

Porque si algo define a Coalición Canaria es precisamente esa combinación entre trayectoria y renovación. Hemos trabajado concienzudamente para mantener viva la esencia del nacionalismo canario al mismo tiempo que hemos propiciado, poco a poco, un relevo generacional en nuestras filas. Apostando firmemente por nuevos rostros, nuevas ideas, una nueva forma de comunicar y de estar cerca de la ciudadanía, pero con la misma convicción de siempre: trabajar por y para Canarias.

En estos días en los que surgen nuevos proyectos y se reactivan algunos debates sobre el futuro del nacionalismo, creo que es oportuno recordar que la fortaleza de una tierra no se mide por la cantidad de siglas, sino por la capacidad de sumar esfuerzos en torno a objetivos comunes. El nacionalismo canario no es patrimonio de nadie, pero sí necesita de estructuras sólidas, de experiencia y de liderazgo. Las diferencias enriquecen y la unidad multiplica, y nosotros siempre vamos a apostar por tender puentes a quienes comparten nuestra visión de defender los intereses de Canarias donde existan dudas sobre lo que le corresponde a nuestra tierra.

Y para alcanzar todos estos objetivos, tenemos claro que un futuro no se improvisa, sino que se prepara. Y precisamente este fin de semana, en Gran Canaria, damos un paso más en esa construcción de futuro con la elección de la nueva Secretaría insular de jóvenes de Coalición Canaria Gran Canaria, que tendrá a Etna Alegría al frente. Puede parecer un acto interno más, pero para nosotros representa un orgullo y una satisfacción enorme, porque refrenda que nuestro proyecto está más vigente que nunca. Medio centenar de jóvenes han participado este sábado en este encuentro, en el que hemos constatado que hay cantera con ganas e ilusión de defender este proyecto común.

Estos jóvenes no llegan por casualidad; son fruto del trabajo constante de un partido que ha sabido formar, acompañar y dar oportunidades. Representan la ilusión, la energía y la esperanza de una generación que está llamada a asumir responsabilidades y a continuar el camino iniciado hace más de treinta años.

Mientras algunos empiezan su andadura, nosotros seguimos avanzando, con la misma pasión y el mismo compromiso que nos impulsó en 1993. La historia nos ha enseñado que cuando Canarias habla con una sola voz, se le escucha; cuando se fragmenta, se le ignora.

Por eso seguiremos defendiendo el entendimiento, la cooperación y la unidad como pilares del proyecto nacionalista.

Treinta años después, el espíritu del 93 sigue vivo, y late en cada una de las personas que hoy nos acompañan y creen que Canarias no es solo un lugar donde vivir, sino un proyecto compartido que debemos seguir construyendo entre todos y todas.