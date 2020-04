Otras caras de la primera fila contra el virus

Higinio Jiménez es agente de la Policía Autonómica. Hablamos por teléfono y asegura que entre los compañeros hay «incertidumbre». Cómo no. Si de normal no saben a qué se pueden enfrentar, estos días el «enemigo» es invisible. Se preocupa por los suyos, su mujer también tienen que trabajar y tienen tres niños que dejan con los abuelos aún sabiendo que corren riesgo. Muchos compañeros se han infectado, por eso intentan extremar las medidas de protección. También en la cocina de El Salto de El Negro. Laura Rodríguez es la jefa de cocina de la prisión en la que quienes están más expuestos son los presos. Su forma de seguir siendo una heroína frente a la pandemia es «no pensar» y centrarse en su trabajo.

Pese al estado de alarma y la obligatoriedad de confinamiento por la crisis sanitaria, muchos y muchas profesionales tienen que salir de casa cada día para hacer su trabajo. No están sujetos a la disciplina militar, ni la sociedad podría exigirles una heroicidad apelando a la moral. Como el resto, tienen miedo a contagiarse, pero especialmente a contagiar a los suyos. Tienen hijos y también padres y madres mayores. En su caso, no pueden hacer teletrabajo, como quien firma esta información, un reportaje hecho a través del teléfono y el WhatsApp desde el salón de mi casa, abrigada (o eso creo) del virus.

Pese a la preocupación por el contagio, siguen cumpliendo con su labor para que todo funcione

Laura Rodríguez acude cada día a su trabajo en la cocina de El Salto de El Negro. Junto a ella trabajan internos que al principio estaban preocupados porque el personal no llevaba mascarillas. «Entre la población de reclusos hay muchos inmunodeprimidos, con patologías graves», y habían oído que un trabajador que vino de Madrid había dado positivo, aunque no llegó a incorporarse. Laura prefiere «no pensar», así coge su coche cada día. «Procuramos guardas las medidas de distanciamiento social para evitar un posible contagio», señala, «pero quién sabe. Por eso prefiero no pensar».

Rosa María Pinto se hizo la foto desde lejos para que también salieran sus compañeras porque habla en nombre de las administrativas de admisión del Hospital Doctor Negrín. «Desde siempre, pero sobre todo en estas circunstancias en la que nos encontramos, nos hemos sentido bastante desprotegidas por parte de la administración. Todas no estamos en las mismas condiciones laborales, pero las que trabajamos directamente con pacientes no disponemos de ninguna protección para poder evitar contagios», lamenta. Pese a ello, ahí están cada día para que el hospital pueda seguir funcionando.

Laura Saz / Educadora en un Centro de Menores

Trabajar con menores que, además, están confinados no resulta fácil. En el caso de Laura Saz atiende a un grupo de siete chicos y chicas de entre 7 y 18 años. Las medidas de distanciamiento social son clave para luchar contra la pandemia, sin embargo, dice Laura «¿cómo no les vas a abrazar aunque sea al final del día?». Sus rutinas se han roto, ya no van a clase y no están en un entorno familiar. «Es que les peinas, recoges sus lápices de colores... el distanciamiento no es posible» porque, a su juicio, aumentaría el ambiente de crispación que puede darse en una situación como la actual.