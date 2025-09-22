El otoño comienza con un bajón del termómetro: en Soria se desplomará a 1ºC Las temperaturas se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal hasta mediados de semana y habrá heladas en Soria, Teruel, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila y copos de nieve en el Pirineo y la cordillera Cantábrica

El inicio del otoño astronómico, que se producirá este lunes a las 20.19 horas, comienza con tiempo fresco después del descenso térmico de los últimos días. Las temperaturas, según ha avanzado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal hasta mediados de semana, especialmente en la mitad norte. En las jornadas siguientes estas temperaturas se irán normalizando, y en la segunda mitad de la semana se espera una subida del mercurio.

En cuanto a las precipitaciones, la semana comienza con inestabilidad en el extremo norte y en el este de la península y en las islas Baleares, donde se producirán chubascos localmente fuertes.

De momento este lunes el descenso térmico será más acusado en el este peninsular y en Baleares, con zonas donde las temperaturas máximas serán 6 a 8ºC inferiores a las del domingo. Se superarán los 30 grados todavía en puntos del sureste y del sur de Andalucía, pero en amplias zonas del Tercio Norte y de Castilla y León apenas se llegará a 18 o 20ºC, tiempo plenamente otoñal.

Además será una jornada muy lluviosa en el Cantábrico, donde habrá tormentas localmente fuertes al igual que en zonas de Cataluña y de Baleares. En estas dos regiones, en Cataluña y Baleares, que registraron lluvias torrenciales el domingo, los chubascos tendrán a remitir ya por la tarde.

En puntos del Pirineo y de la cordillera Cantábrica se podrán ver los primeros copos de nieve del otoño. Esto sucederá por encima de unos 1.600 a 2.000 metros de altitud. Y en el resto cielos poco nubosos, aunque podrán formarse tormentas por la tarde en zonas del Este Peninsular.

Heladas en zonas de montaña

El martes volverá a ser un día fresco para la época, como el anterior, con temperaturas entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal en zonas de la mitad norte. Habrá algunas heladas en zonas de montaña y en puntos del interior se amanecerá a menos de 5ºC. Esto sucederá en ciudades como Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila.

Por la tarde, de nuevo en el Tercio Norte y en amplias zonas de Castilla y León, no se llegará a 20 grados, mientras que en el Bajo Guadalquivir se superarán los 30 a 32 grados.

Continuarán las lluvias en el Cantábrico y en los Pirineos y también podrán producirse chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares. Soplará el viento del Norte con fuerza, precisamente en la mitad norte, con Cierzo y Tramontana, y esto incrementará la sensación de día otoñal desapacible.

El miércoles bajarán un poco las temperaturas nocturnas, al estar los cielos poco nubosos y soplar el viento con menos intensidad. Nuevamente ciudades del interior quedarán por debajo de los 5 grados, sobre todo en el centro y en el norte. Según el portavoz de la Aemet, León bajará hasta los 2 grados y Soria «prácticamente rozará la helada, pues espera una temperatura mínima para esta ciudad de 1 grado», ha dicho Del Campo.

Los valores diurnos no experimentarán grandes cambios y serán frescos todavía para la época en la mitad norte.

Las precipitaciones este día serán en general escasas, pero habrá chubascos en Cataluña y Baleares, y además podrán ser localmente fuertes.

Ascenso térmico

A partir del jueves la tendencia más probable es hacia un progresivo ascenso de las temperaturas, de manera que de cara al fin de semana incluso los valores diurnos serían altos para la época. «Se podrían superar los 30 grados en puntos del nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y del sur de la península. Incluso en el Valle del Guadalquivir podrían superarse los 32 a 34 grados», ha comentado el portavoz.

Las precipitaciones en principio serán escasas, aunque podrían darse de forma débil en puntos del área mediterránea peninsular y Baleares, por un lado, y por otro lado en Galicia por la llegada de un frente.

Y en cuanto a Canarias, después de un periodo de calor intenso y la presencia de calima, ya el domingo comenzaron a bajar las temperaturas y a normalizarse, tendencia que continúa este lunes y seguirá el martes. Vuelven los vientos alisios que soplarán con fuerza estos días y que dejarán nubes y lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas con cielos poco nubosos en el sur.