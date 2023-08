La ONCE generó en Canarias 827 nuevos empleos en 2022 para personas con discapacidad

El Grupo Social ONCE alcanzó el año pasado sus máximos históricos de retorno social para la ciudadanía en generación de empleo para personas con discapacidad. En total, ONCE creó el pasado año 13.230 nuevos empleos, de los que 827 se crearon en Canarias. La inversión destinada a estas personas ascendió a 230 millones de euros en el total de España, 36.332.704 euros en el archipiélago. Además, el pago de premios a los clientes de sus loterías ascendió a los 1.372 millones, de los que 91.216.000 euros se repartieron en Canarias.

Estos son los datos más destacados del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022 que, según indicaron a través de un comunicado el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y el presidente del Consejo Territorial, Miguel Ángel Déniz, son «la demostración de que es posible combinar el compromiso adquirido con la sociedad con un modelo de rentabilidad económica y social basado esencialmente en el retorno social, esto es, en devolver a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella, multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, tecnología, innovación, autonomía, inclusión... oportunidades de vida».

En 2022, el Grupo Social ONCE dio un impulso sin precedentes a la igualdad a través del empleo para personas con discapacidad y para mujeres. En este periodo incrementó en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%; y en 1,5 puntos el de mujeres, hasta el 44,3%. En total, 68.705 trabajadores y trabajadoras (3.075 en Canarias) sitúan al grupo ONCE como cuarto empleador no público en España, primero del mundo en personas con discapacidad (42.844).

De los 13.230 nuevos puestos de trabajo, 818 fueron ocupados por personas con discapacidad visual; 5.327 con discapacidad física; 980 para personas sordas; 2.391 con discapacidad intelectual; 2.327 puestos para quienes tienen discapacidad psicosocial y 1.387 más con otras discapacidades diferentes.