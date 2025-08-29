Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vará del pescao de Arinaga, en directo: entre sardinas y música, La Vará se abre paso
Los bomberos han frenado el avance de las llamas en el incendio de Fasgar (León). EFE

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

Por primera vez en tres semanas, Galicia y Asturias no tienen un solo fuego de relevancia y Castilla y León amanece sin vecinos desalojados

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:45

Aún queda un mes de verano y muchos días de altas temperaturas en los que con seguridad se iniciarán nuevos incendios forestales, pero la ... inédita ola de fuegos que llegó a tener hasta 25 grandes siniestros arrasando el noroeste de España al mismo tiempo, la avalancha de llamas que en solo 20 días ha quemado 325.000 hectáreas (la superficie de la isla de Mallorca), ha tocado a su fin.

