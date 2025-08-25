Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas observan el incendio forestal declarado ayer en Avión (Ourense), este lunes EFE

La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

Castilla y León mantiene todavía diez fuegos con el de Garaño, en León, de mayor gravedad dada su evolución desfavorable

C.P.S

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:15

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Galicia, mantienen 14 incendios activos, todos de nivel 2, con mayor alerta en el de Garaño (León) ... dado que su evolución es muy desfavorable, según ha informado Protección Civil, que ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos: diez en la región castellano y leonesa, tres en Asturias y uno en León.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  4. 4 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  5. 5 «Si necesito que tú barras el piso, tu obligación es sacar la basura»
  6. 6 Baleària se queda con las rutas de Naviera Armas en Canarias por 215 millones de euros
  7. 7 Dos bebés y ocho niños, rescatados en un cayuco en Arguineguín
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 25 de agosto
  9. 9 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  10. 10 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades

La ola de incendios forestales continúa con 14 focos graves activos en tres comunidades