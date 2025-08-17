Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 17 de agosto de 2025
Vista del incendio forestal hoy sábado en Carballeda de Avia (Ourense) EFE

La ola de fuegos de este verano lleva ante la justicia a 110 presuntos incendiarios

Las llamas avanzan con fuerza en Orense, León, Zamora, Salamanca y Cáceres y obligan a evacuar a 5.000 vecinos de cinco provincias

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:09

El oeste de España, de Galicia a Extremadura, lleva siete días ardiendo y encadenando un fuego tras otro, sin dar un solo respiro a los ... dispositivos de extinción, que en muchos momentos se ven superados por la ferocidad de unas llamas que han calcinado en esta semana más de 115.000 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de Ibiza, y han obligado a evacuar por momentos a más de 23.000 personas. Algunos de estos incendios son fruto de la temperatura y la sequía extremas de 14 días de ola de calor, ayudados por los miles de rayos de las tormentas secas y el viento, pero la mayor parte están provocados por la mano del hombre: irresponsables, desalmados o pirómanos.

