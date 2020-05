Octavio Llinás: «La economía azul es uno de los vectores de crecimiento más importantes»

— Su nombre está asociado a la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). ¿Qué siente mirando hacia atrás respecto a ese proyecto y su materialización?

— Le he dedicado a la Plocan quince años de mi vida: cuatro en el proyecto y diez u once en ponerla en marcha. Tengo en primer lugar un agradecimiento importante a la gente que trabajó conmigo, también a las instituciones que lo apoyaron, cosa que no fue fácil con una crisis por medio. Y después he tenido la suerte haber podido acabarlo, porque pasar del proyecto en papel a verlo culminado no fue fácil. Los porcentajes de los que pensaban que se podía hacer realidad fueron cambiado mucho con el tiempo: empezamos con 9 a 1, siendo 9 los que pensaban que no saldría adelante.

— ¿Hubo un día cero de Plocan? ¿Cómo nace la idea?

— Tiene un poco que ver con la experiencia personal. Yo había dirigido el Instituto de Ciencias Marinas, había sido director general de Industria, fue director del Oceanográfico en la Administración estatal... eso me dio una visión general. Empecé como investigador estudiando una cosa que a la gente le sorprendía: la circulación del agua antártica profunda y éramos veinte en el mundo y ahora serán cincuenta, aunque es algo importante porque ayuda al equilibrio de los océanos. Llegó un momento determinado, a medida que fui tomando responsabilidades, que me di cuenta de que esa ciencia básica hay que hacerla y apoyarla, pero también que convertir ciencia en valor no ocurre por casualidad; hay que dedicarle tiempo y trabajo. Pensé entonces que había que dedicarse a eso y esa fue una idea clave.

— ¿Y eso cómo se hace?

— En España no es fácil porque no hay tradición de grandes instituciones de ciencia y tecnología. El ejemplo lo tenemos con el Astrofísico, que debería ser tres veces más grandes y no lo es porque el sistema español no desarrolla los grandes centros. Entonces tuvimos claro que había que buscar un modelo nuevo, donde la plataforma física de la Plocan no es la idea en sí, sino el icono de la idea. Eso significaba tener una institución pequeña pero muy atractiva para la gente interesada en investigar, para que se entendiera que era más productivo hacerlo aquí y no en otro sitio.

— ¿Pero explíqueme cómo se pasa de hacer ciencia a captar inversión y generar economía?

— Esa es la clave. Ese es el enfoque que le quisimos dar al diseñar el modelo de la Plocan. Hay un gráfico muy clásico, que en Europa se conoce como los TLR, que es el desarrollo entre la idea y el mercado y entre el TLR 1 y el TLR 9 sabes dónde estás. Ese concepto produce lo que se conoce como el valle de la muerte, es decir, que a medida que se va desarrollando una idea se va gastando dinero, y cuando se trata de algo en el mar son cantidades ingentes de dinero, y si se sigue gastando y no se llega al mercado, se entra en el valle de la muerte y la idea muere porque se arruina quien la trata de desarrollar. Nosotros decidimos trabajar del cinco adelante en esa cadena que va del 1 al 9. ¿Eso qué quiere decir? Los ensayos en el mar son muy complejos, como dije antes, y nosotros ya facilitamos eso de entrada, de manera que no hay proyecto ahora en ensayo marino que no se plantee venir a la Plocan. Después vendrá o no, porque hay otras circunstancias, pero somos ya un sitio de referente. Y en esa fase a partir de 5 están los investigadores que quieren ya llegar al mercado o las empresas que van de la mano ya de investigadores.