Los obispos rechazan la acusación de encubrir la pederastia: «No hay ningún encausado»

Los obispos consideran «válidas» las recomendaciones del Defensor de Pueblo, pero no aceptan las acusaciones de encubrimiento para tapar los casos de abusos sexuales por parte del clero. Días después de que la institución dirigida por Ángel Gabilondo constatara que la jerarquía católica siguió una estrategia «ocultamiento» del problema, el secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz del organismo, César García Magán, destacó: «No hay ningún obispo encausado, ni civil, ni penalmente ni por la vía canónica».

En una rueda de prensa celebrada para explicar las conclusiones de la asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal, que se reunió para estudiar el informe del Defensor del Pueblo, el presidente de la jerarquía eclesiástica, Juan José Omella, volvió a rechazar las extrapolaciones hechas por la prensa a partir de la encuesta de GAD3 para el comisionado de las Cortes Generales. El trabajo demoscópico señala que un 1,13% de la población adulta española sufrió abusos sexuales cuando era menor en el entorno eclesiástico, y 0,6% los padeció de manos de sacerdotes y religiosos. Estos números arrojarían una cifra de 445.000 víctimas en el ámbito religioso. A su vez, 236.000 personas había sido objeto de vejaciones perpetradas por clérigos. «La sociedad entera sabe sumar», dijo Omella. «Hay una opacidad para llegar a una conclusión que no es lógica. Hay una intencionalidad para sacar una cifra que es mentira y no corresponde con la realidad. ¿Quién ha sacado esos datos?», dijo el cardenal. El portavoz de los obispos fue más allá y alegó que la encuesta incluye un margen de error del 1%, lo que impide hacer extrapolaciones. García Magán fue más allá y aseveró que siguiendo esos mismos cálculos, 4,5 millones de españoles habrían sido víctimas de agresiones sexuales, pues la encuesta sostiene que un 11% de los interrogados sufrieron abusos, sin hacer distingos entre los autores. «No podemos quedarnos encerrados en los números, sería una falta de respeto. Aunque fuera una víctima, tendría el mismo derecho. Extender una sombra de sospecha ante tantos sacerdotes y religiosos es falso y es injusto».

«Si solo se tiene en cuenta a las víctimas en la Iglesia, el 90 % quedaría excluido y no tendría reparación» César García Magán Portavoz de la Conferencia Episcopal

Omella abundó sobre su escepticismo a la hora de realizar tales proyecciones. «Nos duelen los abusos, pero a la vez creemos que esa extrapolación no corresponde. Si nos atenemos a las cuentas matemáticas estaríamos todos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo. Me parece que eso no está bien hecho», aseveró el arzobispo de Barcelona, quien apuntó: «Somos de letras y no de matemáticas». Los obispos han solicitado la encuesta y su metodología al Defensor del Pueblo para hacerse una idea cabal de los resultados de la investigación, que se hizo con una muestra de 8.000 entrevistas.

Los obispos se mostraron dispuestos a colaborar para acometer una «reparación integral de todas las víctimas», tanto en el plano económico, como en el psicológico o espiritual, pero adujeron que debe hacerse con todas todos los damnificados, incluidos los que sufrieron abusos en el ámbito familiar. Cuando fue preguntado sobre si la Iglesia se negaría a resarcir a sus propias víctimas si no son reparadas todas a la vez, García Magán lo negó, aunque antes había recalcado: «Si solo se tiene en cuenta a las víctimas en la Iglesia, el 90 % quedaría excluido y no tendría reparación».

Sin discriminaciones

Los representantes de la Iglesia católica dijeron estar dispuestos a contribuir en la tarea de indemnización y reparación, pero argumentan que también debería hacerlo la comunidad educativa y las federaciones deportivas. «No debemos discriminar al resto de víctimas», apostilló el portavoz.

Con relación al informe de Cremades & Calvo Sotelo, la Conferencia Episcopal no ha tomado decisión alguna sobre su futuro y se limita a aplazar el asunto a la asamblea plenaria que tendrá lugar en noviembre. García Magán confirmó que en la reunión de los obispos estuvo Javier Cremades y expertos de su equipo. Mantuvo que el bufete «no ha entregado oficialmente el informe», aunque sí se «ido informando confidencialmente de la evolución de los trabajos». Esta iniciativa causa una honda división entre los prelados, algunos de cuyos miembros temen que la investigación deteriore aún más la imagen de la Iglesia.

En un reconocimiento de errores, el cardenal Omella admitió que el traslado de sacerdotes acusados de abusos fue una equivocación. «Todos aprendemos tarde. Durante siglos hemos vivido con la esclavitud, y al final la Iglesia se dio cuenta de que es grave error vivir despreciando a los seres humanos. La esclavitud se abolió», dijo Omella. «¿Cuánto tiempo hemos sido conscientes de esos abusos, tanto en la familia como en la Iglesia? Quitábamos a la persona de su lugar hasta que nos dimos cuenta de que eso no se podía hacer. Nos ayudamos unos a otros: unos que denuncian, otros que informan, otros que actúan», expresó el cardenal, quien se felicitó de que los abusos hayan caído drásticamente en los últimos tiempos.