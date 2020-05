Ninguna comunidad tiene inmunidad frente a un rebrote

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que el estudio de seroprevalencia demuestra que ninguna comunidad está protegida por la inmunidad de rebaño y que, por lo tanto, no se podía usar este indicador para la desescalada. Los resultados del estudio, que apuntan a que el 5 % de la población española tiene anticuerpos contra el coronavirus, «vienen a corroborar que las medidas que se han ido proponiendo son las correctas» y van a tener un «impacto no excesivamente en la movilidad porque ya estamos actuando con la prudencia suficiente».

Sin embargo, hay que tener «mucha prudencia y andar con mucho cuidado» para que la desescalada sea «progresiva en las zonas donde se establezca la situación adecuada», ha precisado el experto en su rueda de prensa diaria.

Y, sobre todo, tener una «vigilancia extrema en la detección de nuevos casos que puedan implicar riesgos de nuevos rebrotes». «Todas las comunidades van a tener que entender que tenemos que garantizar que seguimos controlando los contactos de riesgo», ha avisado.

De las conclusiones preliminares de la macroencuesta se extrae una gran variabilidad geográfica, con unas diferencias de prevalencia del 2 % en de Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias y Canarias a más del 10 % de Madrid y Castilla-La Mancha. Pero ninguna «llega a tener esa inmunidad de rebaño que nos podría proteger de futuros rebrotes», que puede haberlos «en todas partes si no aplicamos las medidas de prevención que se están aplicando». «Si tuviéramos a toda la población inmunizada o vacunada el rebrote sería imposible», pero como no es así, el repunte «no va a depender tanto de la tasa de seroprevalencia como de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer nuestras relaciones sociales con las personas que tenemos a nuestro alrededor», ha redundado.

De forma que «si conseguimos mantener unas semanas esas medidas estrictas y que desaparezcan todas las cadenas de transmisión actuales», llegará el momento en que, «si no hay transmisión del virus, no tendría por qué haber repuntes».

«Pero eso depende de todos», de Salud Pública, de la Atención Primaria, de la Atención Hospitalaria y, «sobre todo, de la población». A partir de ese momento, «el riesgo estaría en posibles importaciones de virus».Los datos del estudio no han «sorprendido» a los expertos, que auguraban precisamente ese 5 % de tasa de seroprevalencia, lo cual implica que el 95 % de los españoles no han estado expuestos al virus, y que «están en riesgo porque no han pasado la enfermedad». «No es que estos resultados sean malos ni buenos, esto es lo que ha pasado en España», ha afirmado.

Y eso que esos 2,3 millones de personas hayan adquirido una inmunidad duradera que les «protege realmente contra el virus». Algunos estudios apuntan «en esa dirección» pero, ha señalado, «tampoco hay una certeza clara». Simón ha reconocido el alto número contagiados leves que no acudían al sistema y que en la fase mas aguda que por la saturación del sistema no se llegaron a confirmar, así como el de asintomáticos, que según el estudio han rozado el 26 % y sobre los que «nadie tenemos claro su capacidad de transmisión».