Ni hombre, ni mujer... ¿Entonces qué eres?

¿Qué aspecto tienen? El mismo que el suyo o el mío, si acaso algo más neutro en algunos casos. ¿Con quién se acuestan, se sienten atraídos por los hombres, por las mujeres, por otras personas no binarias, por nadie? Pues hay de todo. Más dudas frecuentes... ¿Cuándo se dan cuenta de su naturaleza no binaria, en la niñez? Ay, ¡cuántas preguntas! Marcos Ventura es una procuradora de juzgados de Las Palmas. Sí, con ‘a’, porque estas personas han de elegir cómo quieren ser tratadas linguísticamente. En femenino, en masculino o con la terminación ‘e’, indeterminada. Marcos conserva su nombre de nacimiento, su aspecto es masculino y explica que, en su caso, no fue hasta los 20 años cuando descubrió «lo que soy». «Me preguntaba ‘¿por qué me identifico como hombre?’ Pues era porque la sociedad, en función de mi genitalidad, me decía que era un hombre. Y que, en cualquier caso, sólo podía ser hombre o mujer... ¡Pero yo sabía que no era una mujer! –recuerda–. Así que mi identidad era autoimpuesta. Hasta que conocí a una persona no binaria y descubrí que existe esa forma de identificarse con la que me siento más a gusto y cómoda.Fue un alivio».

Esto, en una sociedad donde nos gusta etiquetarlo todo –lo que no se clasifica según el orden establecido produce recelo y miedo–, tiene su miga y lleva a las personas no binarias a tener que dar muchas explicaciones. Y también a satisfacer la curiosidad morbosa. Porque, a estas alturas, ya todos –o casi todos– sabemos qué es un gai, una lesbiana, un transexual... Pero, ¿una persona no binaria? Eso ya es para ‘avanzados’, ya que todavía son los grandes desconocidos del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales), unas siglas que cada vez se alargan más por la sencilla razón de que cada vez se identifican más realidades distintas que contemplar y respetar.

Ya antes de nacer, los padres y madres esperan con ilusión y ansiedad las ecografías donde se ven los genitales del feto. A partir de ahí se suele desatar, de forma automática, una cadena: se elige un nombre de niño o de niña, se les compra ropa –la tradicional dicotomía rosa-azul sigue vigente, sólo hay que echar un vistazo a los escaparates de artículos de bebé–, se decora su habitación con todo el cariño... y, la mayor parte de las veces, con todo el catálogo de estereotipos asignados al género: princesas y flores para ellas, dragones y cohetes espaciales para ellos. Porque vivimos en una sociedad binaria, donde el eje hombre- mujer lo marca casi todo. Dos posibilidades. Pero ¿qué pasa cuando una persona no es ni una cosa ni otra porque no se identifica con ninguno de los dos géneros propuestos tradicionalmente? A falta de un sitio para ellas en las clasificaciones de toda la vida, se definen como personas no binarias.Independientemente de los genitales con los que nazcan, ni son hombres, ni mujeres. Así lo reivindican.

«Esto no soy y esto, tampoco»

Bueno, más bien habría que decir que, por un lado, fue un respiro, pero por otro estableció el principio de otra batalla: la de hacer pedagogía –«prefiero que me pregunten, porque eso significa que la gente se interesa»– y la del activismo, ya que Marcos es coordinadora del grupo trans de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), donde puede mostrarse tal y como es y reivindicar sus derechos y los de otras personas como ella. Según cuenta, con el auge de la extrema derecha enEspaña «se ha tenido que modificar la agenda para defender cosas que ya se habían conseguido hace 20 años, muy básicas...».Esto ha hecho que el asunto de la identidad de las personas no binarias haya quedado, de alguna manera, en segundo plano. A pesar de todo, en los más altos foros políticos, como el Congreso, la Ministra de Igualdad , Irene Montero, ha usado el concepto de ‘derecho de autodeterminación de género’, es decir, que cada cual proclame lo que es y que ello se traslade al plano jurídico. Ha habido polémica, pero ya es un avance sólo el hecho de tratar el tema.

Blanca E. –prefiere no dar más datos– tiene 30 años y también es una persona no binaria.Vive en Bilbao y, tras estudiar Bellas Artes, prepara un doctorado. Al igual que Marcos, ella no sabía qué era hasta que conoció «a una persona no binaria que salió del armario». Así que empezó a leer, a indagar y a pensar «esto no soy y esto tampoco».Y elle (sí, con ‘e’) decidió salir también. «En casa lo llevaron bien. A la primera persona que se lo dije fue a mi hermana y tuve la fortuna de que no me cuestionó. Lo que hizo fue preguntarme ‘¿cómo quieres que te llame?’», recuerda Blanca, que siguió usando su nombre de toda la vida y empezó a ‘elegir’ a quién le explicaba y a quién no su recién descubierta realidad: «Sólo se lo digo a quienes conozco bien, paso directamente de ir por el hipermercado contándole mi vida a las señoras». Lo que teme es que ahora tal vez viva en una ‘burbuja’ de gente que la entiende y que el día de mañana, cuando se incorpore al mundo laboral, tendrá que lidiar con personas que quizá no lo hagan. «Claro, hasta ahora he podido elegir a mis compañías, pero en el curro eso no va a pasar. Imagino que sólo lo contaré si logro mucha confianza con alguien», desliza con algo de inquietud.

Porque nada en Blanca hace ‘sospechar’ que es una persona no binaria (salvo ese uso del ‘e’). «No me molesta mi cuerpo, sólo que no me quito el vello», asegura, y su aspecto no es llamativo en ningún sentido. «Quizá tengo tendencia a usar prendas de tipo más masculino, con cortes más anchos y que no acentúen la cintura, pero a veces sí que me gusta destacarla, porque me parece divertido», cuenta. Y, sí, a veces se pone atuendos muy femeninos, «aunque siento como si fuese carnaval», admite.

¿Esto son bandazos? No, es «explorar», algo que ella también lleva al terreno sexual, ya que asegura que «aún no tiene claro qué personas me gustan». No hay prisa: «Hay gente que tarda una vida entera en averiguarlo, ¿no?».

Pequeño diccionario de la diversidad

Binarismo:

Construcción social que categoriza las actividades, los comportamientos, las emociones y la anatomía de las personas en dos géneros: masculino y femenino. Las personas no binarias son las que rechazan esa disyuntiva y no se identifican ni como hombres ni como mujeres.

Cisgénero:

Persona que se identifica con el sexo/género atribuido al nacer.

Intersexual:

Persona que al nacer presenta alguna discrepancia en cuanto a genética, gónadas o genitales. No es una patología y existen muchas causas por las que se produce.

LGTBI:

Son las siglas de los términos lesbiana, gai, trans, bisexual e intersexual y hacen referencia a todo un movimiento asociativo y reivindicativo. Como tal, está en permanente evolución

LGTBIQ+:

Son las mismas siglas que en el término anterior pero se le añade la ‘Q’ de ‘queer’ y el signo + para aludir al resto de diversidades sexuales y de género. Puede entenderse como una evolución del anterior.

‘Queer’:

Es un término tomado del inglés que literalmente significa «extraño» o «poco usual». Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas en estos aspectos. Es un ‘término paraguas’.