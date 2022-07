El Negrín trata a 10 pacientes con linfomas mediante la terapia celular CAR-T Se realiza en pacientes que son resistentes a la terapia convencional o que no han respondido de forma adecuada después de dos líneas de tratamiento sufriendo recaídas

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha tratado a 10 pacientes con linfomas mediante la terapia celular CAR-T. Se trata de una terapia para el tratamiento de linfomas y leucemia aguda linfoblástica del adulto que supone un cambio de paradigma en el tratamiento de estas patologías, permitiendo reprogramar las células del paciente para que ataquen el cáncer.

La senadora del PSOE por la Isla de El Hierro, Esther Carmona, visitó el centro hospitalario recientemente para conocer de primera mano la actividad que se realiza en relación a los CAR-T. Durante la visita estuvo acompañada por el director del SCS, Conrado Domínguez, el director del Hospital Dr. Negrín, Pedro Rodríguez, además de por las doctoras Luisa Guerra y María Perera.

El servicio de Hematología fue autorizado en 2019 para la administración de este tratamiento de entre únicamente nueve hospitales de adultos del territorio nacional

El servicio de Hematología del Hospital Dr. Negrín fue autorizado en 2019 para la administración de este tratamiento de entre únicamente nueve hospitales de adultos del territorio nacional. Este tratamiento está basado en las células T, linfocitos del sistema inmunitario del propio paciente que se extraen de su sangre y que son modificados genéticamente en un laboratorio, siendo introducidos de nuevo en el paciente mediante una transfusión, para que detecten y ataquen a las células cancerosas. Mediante este proceso se consigue que el sistema inmune del propio paciente reconozca a las células cancerosas como algo extraño y reaccione ante ellas.

Momento de la visita realizada para conocer esta terapia celular administrada en el Hospital Dr. Negrín. / C7

La puesta en marcha de este tratamiento en el Hospital Dr. Negrín ha supuesto un reto para el servicio de Hematología, centro de referencia de Canarias para el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (médula ósea) emparentados y no emparentados, en general, y para el área de terapia celular, en particular. El centro hospitalario administra este tratamiento en pacientes que pueden tener linfomas o leucemias aguda linfoide del adulto que son resistentes a la terapia convencional o que no han respondido de forma adecuada después de dos líneas de tratamiento sufriendo recaídas.

Para la administración de este tratamiento se pusieron en marcha los procedimientos pertinentes, incluyendo una puesta a punto de las instalaciones del área de terapia celular, de la planta de hospitalización y del laboratorio de Hematología, con el objetivo de recibir la cualificación de la industria que procesa el producto y comenzar, de esta forma, con la terapia. El centro hospitalario creó un comité multidisciplinar formado, además de por el servicio de Hematología, por los servicios de UMI, Neurología, Inmunología y Farmacia Hospitalaria, así como por una enfermera gestora de casos, siendo uno de los criterios obligatorios para acceder a la terapia. De esta forma, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha incrementado de forma relevante la calidad asistencial que ofrece a los pacientes.