Los nacimientos se desploman en Canarias: 11.699 en 2024 y solo 0,81 hijos por mujer La natalidad marca un mínimo histórico tanto en las islas como en el resto del país. La esperanza de vida al nacer en el archipiélago se sitúa en los 82,7 años y los hombres superan por primera vez los 80

T.A. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14 | Actualizado 21:10h.

La natalidad no deja de caer en Canarias, que en 2024 marcó otro mínimo histórico con solo 11.699 nacimientos. Son un 28,6% menos que diez años atrás, cuando se registraron 16.398, 4.699 más., según se desprende de los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre movimiento natural de población e indicadores demográficos básicos.

El descenso de nacimientos en las islas es del 2,49% respecto a 2023. Y aunque la caída en el archipiélago es más acentuada, en el conjunto del país la natalidad tampoco frena su descenso, con 318.005 personas nacidas en 2024, un 0,8% menos que el año anterior, la cifra más baja de toda la serie histórica.

Según la estadística del INE, en el 83,52% de los nacimientos en las islas las madres eran de nacionalidad española y por el 16,48% extranjeras, porcentaje que se eleva al 25,6% en el conjunto del país.

Dentro de los indicadores coyunturales de fecundidad, el archipiélago se sitúa a la cola del Estado en el de número de hijos por mujer, con 0,82 por 1,10 de media estatal. Hace diez años la ratio canaria se situaba en 1,06.

En la misma línea, la tasa del archipiélago de nacimientos por cada mil mujeres es de 22,58 –en 2014 era de 30,53– por un 29,79 en el conjunto del país. La edad media de las mujeres al tener un hijo se situa en los 30,8 años en las islas.

285 muertes menos

La estadística del INE recoge también el número de fallecimientos, que en Canarias se elevaron a 17.545 en 2024, 285 menos que un año atrás.

Con estos datos, se acentúa el crecimiento vegetativo negativo de la población en las islas. De hecho, 2017 es el último año donde los nacimientos superaron a las muertes en el archipiélago –hubo 525 más– y a partir de entonces el indicador ha encadenado saldos en rojo por la caída intensa y sostenida de la natalidad. Así, según los datos publicados este miércoles por el INE, el archipiélago cerró 2024 con una diferencia entre nacimientos y defunciones de -5.846 personas.

Más años de vida

Y mientras cada vez nacen menos niños y niñas, también aumentan los años de vida, lo que conlleva a un envejecimiento de la población. De hecho, por primera vez, la esperanza de vida al nacer entre los hombres de Canarias superó en 2024 los 80 años y se situó en los 80,5, seis décimas más que el año anterior.

Las mujeres tienen una vida más larga y el indicador demográfico de ellas en las islas es de 84,98 años –igual que en 2023– para alcanzar los 82,7 de media en el conjunto de la población del archipiélago, según los datos publicados por el INE.

A pesar del aumento, en Canarias se vive menos que en el conjunto del país, donde por primera vez se ha superado los 84 años (84,01) de esperanza de vida al nacer. La media estatal se sitúa en los 86,53 años entre las mujeres y los 81,38 de los hombres.

La mejora de las condiciones de vida es la principal causa del aumento sostenido de la esperanza de vida tanto en el conjunto del Estado como en el archipiélago, obviando el paréntesis de los años de la pandemia de covid. En Canarias se vive hoy 1,1 años más que en 2014.