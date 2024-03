Entre en un municipio comprometido contra la violencia machista

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado por el director insular, Juan Luis Navarro, presentó este viernes la iniciativa puesta en marcha por la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Gomera por la que todos los municipios de la isla colombina se declaran comprometidos contra la violencia de género mediante la instalación de señales en sus vías de acceso por carretera, explica la institución en una nota de prensa.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de las acciones organizadas por la Dirección Insular con ocasión del 8M, Día Internacional de la Mujer, pretende dar una mayor visibilidad al rechazo a la violencia de género, exaltando a su vez los valores de los gomeros y las gomeras y su decidida apuesta por un mundo respetuoso con una convivencia libre de estereotipos machistas.

La representación del Gobierno de España en la isla colombina ha diseñado y ha invitado a los Ayuntamientos a instalar las señales declaratorias de su compromiso contra la violencia de género junto a la identificación de su toponimia en las vías de acceso al municipio, y estos han aceptado, lo que convierte a La Gomera en un territorio enteramente comprometido en la lucha contra esta lacra.

«Canarias vuelve a dar ejemplo de firmeza, de perseverancia, en la lucha contra la violencia de género, particularmente a la hora de trasladar el mensaje de que en nuestra sociedad no cabe esta lacra, que las canarias y canarios no admitimos ni toleramos ningún tipo de violencia contra las mujeres. En esta ocasión La Gomera se convierte en punta de lanza en la visibilización de este compromiso», indicó el delegado del Gobierno. «Como ya hemos venido haciendo en las firmas de los convenios de colaboración policial para la protección de las víctimas, una vez más, agradecemos a la Administración local y particularmente a los Ayuntamientos de La Gomera en este caso que no hayan dudado, que demuestren que no puede plantearse ningún tipo de pero contra la violencia machista. Y del mismo modo agradecemos al Cabildo que nos acompañe y nos apoye a todas y todos en esta tarea», añadió. El planteamiento de este proyecto «es un ejemplo de colaboración entre las tres instituciones, estatal, insular y municipal en un tema tan importante como es mostrar unidad ante las voces negacionistas.