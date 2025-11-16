Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una conductora con una baliza V-16 en e interior de su coche. José Ramón Ladra

Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero

Una experta de la DGT aclara posibles dudas sobre el uso de este nuevo sistema de aviso, que sustituye a los triángulos reflectantes

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

Los propietarios de 30 millones de vehículos (turismos, furgonetas, camiones de menos de 3.500 kilos y autobuses) tienen apenas mes y medio de plazo ... para adquirir los dispositivos luminosos V-16 conectados, que serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026. Las nuevas balizas sustituyen a los tradicionales triángulos reflectantes y pretenden proteger mejor a los conductores, además de dotar de mayor visibilidad al vehículo parado, tanto física, con una luz parpadeante visible desde lejos, como virtual, mediante avisos a los navegadores y los paneles de tráfico. Cada año, se registran unos 25 atropellos mortales en las carreteras españolas y la DGT confía en que las V-16, que se pueden colocar sin salir del coche y se activan inmediatamente, ayuden a reducir estas cifras. Tráfico anima a no esperar hasta última hora para adquirir las balizas, ante un previsible pico de ventas en diciembre. «Será el regalo estrella del amigo invisible o de Papa Noel porque en Reyes, ya va tarde», dicen en la DGT. Montse Estaca, jefa de Telemática para la Movilidad de la DGT (el área del que depende la plataforma DGT 3.0 que mediante la V-16 recibirá la localización puntual del vehículo detenido), aclara posibles dudas sobre este nuevo dispositivo, al que ya hay que 'ceder el paso' en Año Nuevo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  3. 3 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  4. 4 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  6. 6 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  7. 7 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  8. 8 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 «El Estado sabe que las aerolíneas no podemos dejar de cubrir el 75% del billete al residente y de eso se aprovecha»
  10. 10 Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero

Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero