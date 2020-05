Multado por tomar el sol en Las Alcaravaneras

Parece que esto no lo sabía un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que, a primera hora de la tarde, fue pillado por las fuerzas de seguridad tomando el sol en Las Alcaravaneras. El hombre, de más de 60 años, estaba tumbado en el arenal con un pantalón corto, las cholas y una toalla, y no tenía documentación, según han confirmado fuentes consultadas por CANARIAS7. El hombre fue sancionado por saltarse el estado de alarma.

A pesar de la entrada en vigor de las medidas de alivio y que muchos municipios han reabierto las playas para la práctica deportiva no profesional, aún no está permitido ir a la playa para tomar el sol o darse un bañito , ahora que el sol ya aprieta.

Se pide prudencia a la ciudadanía

Según la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se autoriza el acceso a las playas para los usos permitidos, como es la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros y manteniendo una distancia interpersonal de, al menos, dos metros, y evitando las aglomeraciones.

Tampoco está permitido el uso de vehículos motorizados o de transporte público para desplazarse con el fin de practicar la actividad física prevista, asegura el Ayuntamiento.

Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas, para el deporte individual de las 6 horas y las 10 horas y entre las 20 y las 23 horas.