Imagen de una manifestación en contra de la violencia hacia la mujer. C7

29 mujeres víctimas de violencia de género tuvieron que ser alojadas de emergencia junto a sus hijos

Las alertas del 112 en septiembre generaron 169 activaciones de los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 15:03

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) tuvo que alojar de emergencia a 29 mujeres y sus 19 hijas e hijos ante la imposibilidad de estas de seguir en el hogar con su maltratador. Las llamadas recibidas en el servicio de violencia de género del 112 durante el mes de septiembre generaron 169 activaciones de los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas de las islas (DEMA).

En los nueve primeros meses del año, el servicio de violencia de género del 112 registró 13.885 alertas, lo quesupone un 7% más que en el mismo periodo del año pasado. En el análisis anual, septiembre ha alcanzado el mayor porcentaje de llamadas de emergencia respecto al total recibido en ese mes, un 60,4 % (1.038 llamadas de un total de 1.719 alertas recibidas en septiembre). Las llamadas de emergencia son calificadas así porque el servicio entiende que la situación supone un peligro inminente para la mujer que está siendo agredida por un hombre.

Durante el mes de septiembre, el 45% de las alertas fueron realizadas por la propia agredida, el 24% por alertantes accidentales, el 15% por una institución y el 6% por familiares. En la gran mayoría de las llamadas, el agresor fue la pareja (833) o la expareja (434), pero también se registraron agresiones realizadas por hijos (72), desconocidos (36), hermanos (31) o padres (12).

En cuanto al tipo de violencia, un 4% fueron violencias físicas con agresión sexual, 55 alertas que obligaron a activar los centros de crisis en 24 ocasiones. El 43 % (741) se referían a violencias físicas, y un 39 % (671) a violencias no físicas (psicológicas, económicas). El resto fueron de consulta o coordinación.

Por edades, el mayor número de alertas se produjeron en casos en los que la víctima tiene entre 36 y 55 años (347 alertas), seguidas de las de 18 a 35 años (294 alertas) y las de 56 a 75 años (110). Respecto a los grupos de edad más vulnerables, 21 eran menores de 18 años y 11 mujeres eran mayores de 76 años.

Cifras de tipos de llamadas en porcentajes entre enero y septiembre de 2025

Datos de tipología de llamadas en lo que llevamos de 2025. Gobierno de Canarias

Por islas, el mayor volumen de llamadas se registró en las islas capitalinas

Datos de tipología de llamadas por islas en 2025. Gobierno de Canarias.

Este servicio de atención telefónica, el 112, se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

